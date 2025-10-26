Sánchez califica de "indecente" que Feijóo y Abascal mantengan a Mazón pese a su gestión "negligente" de la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "indecente" el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, al president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

"La gestión que hizo la Generalitat de la dana fue negligente, pero el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como president, es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la dana", ha afirmado en la clausura de unas jornadas del PSOE en León y a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia —que acabó con la vida de 229 personas— y tras una nueva manifestación contra el dirigente valenciano el sábado.

Sánchez ha equiparado la gestión de Mazón a la del resto de barones autonómicos del PP al afirmar que "da igual que se llame Mazón, Moreno Bonilla, Ayuso o Mañueco", porque siguen un mismo patrón basado en "recortes, mala gestión y mentira" que "deteriora" los servicios públicos.

"Primero lo que hacen es recortar los servicios públicos, en segundo lugar, lo que hacen es mala gestión (...), y en tercer lugar, mienten para tratar de tapar su incompetencia y su negligencia", ha aseverado.

En una entrevista previa en el diario El Español, Mazón ha calificado de "dislate" que Pedro Sánchez no haya querido reunirse con él y ha sostenido que "no se pueden hacer dos planes de reconstrucción". Ha asegurado, además, que el Gobierno "no ha movido ni un solo papel en un año", por lo que si volviera a llover igual que el día de la dana, "volvería a pasar lo mismo".