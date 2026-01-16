El jefe de gabinete de MazÃ³n acude por cuarta vez ante la jueza de la dana para tratar de recuperar sus mensajes

El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón acude este viernes por cuarta vez ante la jueza que investiga la gestión de la emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024 que ha citado a José Manuel Cuenca para trata de recuperar los mensajes de su teléfono móvil, que reseteó antes de devolverlo a la Generalitat el pasado mes de diciembre.

Cuenca, que estaba citado a las 11:00 horas, ha entrado a los juzgados en Catarroja por el acceso del garaje y ya se encuentra en el interior. También se encuentra en sede judicial un técnico de la Dirección General de Tecnología de la Generalitat que ha llevado el teléfono móvil que utilizó el jefe de gabinete para comprobar si al insertar la tarjeta SIM que utiliza actualmente es posible recuperar los mensajes.

Esta es una cita especialmente relevante porque se produce tras el careo que Cuenca y la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa, mantuvieron durante más de dos horas ante la instructora el pasado lunes, en el que ambos contaron versiones contradictorias sobre las dificultades que tuvo la exconsellera para ponerse en contacto con el entonces president y para adoptar medidas como el confinamiento de la población.

Pradas ratificó que consideró al jefe de gabinete de Mazón como una extensión del entonces president cuando recibió los mensajes en los que Cuenca le advertía que "de confinar nada", y dijo haberse mantenido firme sobre la posibilidad de confinar la población porque así lo contemplaba la ley de emergencias.

Por el contrario, él insistió ante la jueza que no tenía competencias para ordenar un confinamiento y que en su conversación por Whtasapp con la consellera solo habló de consultar con un asesor de la Generalitat por las dudas jurídicas que planteaba la medida.