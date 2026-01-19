El ex jefe de bomberos afirma a la jueza de la dana que sabía del desbordamiento al inicio del barranco del Poyo a las cuatro

El ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia el día de la dana, José Miguel Basset, ha regresado este lunes al juzgado de Catarroja (Valencia) para concluir su testifical por la riada. Según ha explicado, los bomberos conocieron el desbordamiento al inicio del barranco del Poyo a las cuatro de la tarde, algo que contradice la versión de la Generalitat, que afirmó que nunca supo de esta situación.

En su testimonio, según fuentes presentes en la declaración a RTVE, Basset ha asegurado que a las 16.00 ya sabían de las correntías de agua en el barranco de Chiva, justo donde nace el barranco del Poyo, porque había afectada allí una base de bomberos.

Esta afirmación contradice la versión del 'expresident' Carlos Mazón, que aseguró cuando dimitió el pasado mes de noviembre: "Como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Poyo, nunca la supimos. Sé que cometí errores. Los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba".

"Vengo a contar lo que pasó y ya está" Basset ha regresado este lunes al juzgado con la intención de "contar lo que pasó y ya está". "No tengo más misterio", ha dicho a su llegada. El ex jefe de bomberos declaró ya la pasada semana ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Su testimonio no concluyó y se fijó este lunes para terminarlo. El testigo ha llegado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, en declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en la puerta, ha manifestado: "Vamos a ver si somos capaces de acabar y damos este episodio por cerrado, al menos por mi parte". Preguntado por cómo se encuentra, ha dicho: "En principio bien, no tengo por qué estar mal. Vengo a contar lo que pasó y ya está, no tengo más misterio. Espero que no sea muy largo, el otro día muy largo", ha añadido.