El exjefe de Bomberos de Valencia afirma que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert por la dana

El ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ha afirmado este miércoles a su llegada a los juzgados de Catarroja que "estaba claro" que había que enviar el mensaje de Es Alert el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, para avisar a la población. Asimismo, asegura que no sabía nada de la retirada de los bomberos que debían supervisar el barranco del Poyo aquella tarde, y ha desmentido también que discutiese con Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, por el texto del mensaje del Es Alert.

Basset está citado como testigo en este procedimiento y a lo largo de dos jornadas —este miércoles y el próximo lunes— deberá aclarar algunos interrogantes que siguen abiertos desde el día de la tragedia, que se cobró más de 230 vidas, dentro de una fase de instrucción por la que han desfilado también otros mandos técnicos y políticos de la Comunidad Valenciana.

A su llegada al juzgado a primera hora de la mañana, Basset ha evitado responder a las preguntas de los periodistas con respecto a la retirada de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo o si retrasó el envío del mensaje de alerta. Interpelado por si veía claro este Es Alert, ha señalado: "Estaba claro que había que hacer un envío". En este sentido, ha negado que mostrase reticencias a su envío, ya que "había que enviarla".

El que fue mando operativo de la emergencia el día de la dana ha desmentido también que discutiese con Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, por el texto del mensaje del Es Alert.

Los periodistas han preguntado también por la retirada de los bomberos de la vigilancia de los cauces, a lo que Basset ha respondido que las declaraciones las hará dentro del juzgado