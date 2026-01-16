El 112 del País Vasco supo de la existencia de dos víctimas mortales de la dana a las 21:05 horas

La causa judicial por la dana incorpora nuevos documentos. En este caso, del servicio de emergencias 112 del País Vasco, que supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales el día de la dana las 21:05 horas. También atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio relacionadas con las riadas en el sur de la provincia de Valencia del 29 de octubre de 2024.

Así se desprende de un informe remitido a la jueza de Catarroja que investiga este caso y al que ha tenido acceso RTVE. Concretamente, se especifica que el 112 de Euskadi atendió un total de 32 llamadas relacionadas con la dana entre los días 29 y 30 de octubre. El informe está firmado por el director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, Joseba Zorrilla.

La jueza instructora de Catarroja había solicitado al Gobierno vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi por derivación del 112 de la Comunitat Valenciana en aquella jornada, que se saldó con 230 víctimas mortales. Durante algunas horas las líneas del servicio de emergencias valenciano estuvo colapsado de llamadas.

Las llamadas que recibió el 112 de Euskadi eran de ciudadanos que contactaron para advertir que amigos o familiares suyos estaban atrapados en el agua.