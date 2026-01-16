El 112 del País Vasco supo de la existencia de dos víctimas mortales de la dana a las 21:05 horas
- La causa judicial incorpora este nuevo documento, con un registro de más de 30 llamadas
- Los trabajadores del 112 vasco intentaron transferir las llamadas al 112 de la Comunitat Valenciana, sin éxito
La causa judicial por la dana incorpora nuevos documentos. En este caso, del servicio de emergencias 112 del País Vasco, que supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales el día de la dana las 21:05 horas. También atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio relacionadas con las riadas en el sur de la provincia de Valencia del 29 de octubre de 2024.
Así se desprende de un informe remitido a la jueza de Catarroja que investiga este caso y al que ha tenido acceso RTVE. Concretamente, se especifica que el 112 de Euskadi atendió un total de 32 llamadas relacionadas con la dana entre los días 29 y 30 de octubre. El informe está firmado por el director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, Joseba Zorrilla.
La jueza instructora de Catarroja había solicitado al Gobierno vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi por derivación del 112 de la Comunitat Valenciana en aquella jornada, que se saldó con 230 víctimas mortales. Durante algunas horas las líneas del servicio de emergencias valenciano estuvo colapsado de llamadas.
Las llamadas que recibió el 112 de Euskadi eran de ciudadanos que contactaron para advertir que amigos o familiares suyos estaban atrapados en el agua.
El registro de las llamadas
En total, son más de 30 llamadas las que registró el servicio vasco de emergencias en esa jornada. La primera, según el informe, fue a las 18:15 horas del 29 de octubre, cuando un hombre residente en Bilbao llamó para decir que su mujer estaba en un chalé de Picassent que se estaba anegando.En ese momento todavía faltaban dos horas para que se enviara la alerta a la población.
Es sin embargo a las 20.26 cuando se obtiene la primera llamada advirtiendo de una víctima mortal. Una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) a las 20:26 horas para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que ésta se había ahogado.
Media hora más tarde, pasadas las 21 horas, el servicio de emergencias vasco recibió otra llamada. Es el segunfo fallecimiento, en Loriguilla, de una persona en una nave industrial.
Según detalla también este informe, los trabajadores del 112 de Euskadi intentaron transferir las llamadas al 112 de la Comunitat Valenciana hasta en seis ocasiones. Se sumaron llamadas a la Policia Nacional y a la Guardia Civil; la mayoría de los casos sin éxito.