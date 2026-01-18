El ex número dos de Emergencias durante la dana alega una baja médica para no acudir a la comisión de investigación

Emilio Argüeso, quien fuera número dos de Emergencias en la Comunidad Valenciana durante la dana de 2024 y que está imputado por 230 homicidios imprudentes, ha remitido un escrito al Congreso alegando una "baja médica desde hace un año" para no acudir a la comisión de investigación parlamentaria del próximo martes, según ha podido confirmar RTVE.

Argüeso está citado a comparecer en la Cámara Baja a las 15.30 por su papel como director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024. Ese día, Argüeso era el máximo responsable de la emergencia hasta que la consejera Salomé Pradas, también imputada, asumió el mando único en el Cecopi, que comenzó a las cinco de la tarde.

Aunque la intención de Argüeso es no acudir, el ex número dos de Emergencias tiene la posibilidad de comparecer en el Congreso sin responder a las preguntas de los diputados, acogiéndose a su derecho a no declarar, ya que la causa está en el juzgado de Catarroja (Valencia), algo frecuente en las comisiones de investigación parlamentarias cuando los comparecientes están siendo investigados judicialmente.

Está citado junto al jefe de gabinete de Mazón La comparecencia de Argüeso está prevista, además, después de la del que fuera jefe de gabinete del 'president' Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, que está citado a las 11.00. La Comisión de investigación acordó ambas comparecencias el pasado 15 de diciembre, justo tras la de Pradas. Los comisionados decidieron volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados". El día de la tragedia, Pradas intercambió mensajes tanto con Mazón como con Cuenca, pero los de este último, que sigue colaborando con Mazón en su oficina de 'expresident', no han podido recuperarse, pese al intento del juzgado, porque reseteó su tarjeta SIM.