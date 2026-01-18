El ex número dos de Emergencias durante la dana alega una baja médica para no acudir a la comisión de investigación
- Emilio Argüeso está imputado por la jueza de Catarroja por 230 homicidios imprudentes
- Está citado el martes en el Congreso, junto con el ex jefe de gabinete de Carlos Mazón
Emilio Argüeso, quien fuera número dos de Emergencias en la Comunidad Valenciana durante la dana de 2024 y que está imputado por 230 homicidios imprudentes, ha remitido un escrito al Congreso alegando una "baja médica desde hace un año" para no acudir a la comisión de investigación parlamentaria del próximo martes, según ha podido confirmar RTVE.
Argüeso está citado a comparecer en la Cámara Baja a las 15.30 por su papel como director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024. Ese día, Argüeso era el máximo responsable de la emergencia hasta que la consejera Salomé Pradas, también imputada, asumió el mando único en el Cecopi, que comenzó a las cinco de la tarde.
Aunque la intención de Argüeso es no acudir, el ex número dos de Emergencias tiene la posibilidad de comparecer en el Congreso sin responder a las preguntas de los diputados, acogiéndose a su derecho a no declarar, ya que la causa está en el juzgado de Catarroja (Valencia), algo frecuente en las comisiones de investigación parlamentarias cuando los comparecientes están siendo investigados judicialmente.
Está citado junto al jefe de gabinete de Mazón
La comparecencia de Argüeso está prevista, además, después de la del que fuera jefe de gabinete del 'president' Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, que está citado a las 11.00. La Comisión de investigación acordó ambas comparecencias el pasado 15 de diciembre, justo tras la de Pradas.
Los comisionados decidieron volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados".
El día de la tragedia, Pradas intercambió mensajes tanto con Mazón como con Cuenca, pero los de este último, que sigue colaborando con Mazón en su oficina de 'expresident', no han podido recuperarse, pese al intento del juzgado, porque reseteó su tarjeta SIM.
Las versiones sobre lo que pasó en la dana
Durante la mañana del 29 de octubre de 2024, Pradas informó a Mazón de que ya había habido rescates e intervenciones, de que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de que lo más preocupante a esas hora era la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro. Ya a las 14.11 horas, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel.
Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí, le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y, ya cerca de las 20.00, le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"
Después, ante la jueza, Cuenca negó haber dado instrucciones a Pradas de parte del expresident y aseguró que los WhatsApps aportados por la exconsellera estaban "descontextualizados".
El pasado 12 de enero, en un careo con Cuenca ante la jueza, Pradas explicó que veía en Cuenca "una extensión" del expresident y achacó sus mensajes en contra de un posible confinamiento a que había hablado con Mazón o bien con otro sus colaboradores, el ex secretario de Presidencia Cayetano García Ramírez.
La exconsellera también defendió que aquella mañana, tras sus conversaciones con Mazón, el presidente dejó de estar localizable, Cuenca le manifestó que estaba "de actos" y que le fuera informando a él. Pero, dado el cariz que estaba tomando la situación, Pradas intentó hablar directamente con Mazón aunque no lo logró hasta casi las 20 horas.
Por eso, a las 19.43 habló con García Ramírez para tratar del posible confinamiento de la población por el peligro que había con la presa de Forata y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía". Cuando Cuenca el mandó un mensaje diciendo "Salo, de confinar, nada", ella le aclaró que la Ley de Emergencias sí amparaba el confinamiento.
En el careo, el ex jefe de Gabinete de Mazón dijo que la preocupación sobre un eventual confinamiento era exclusivamente suya y que el propio García Ramírez le había expresado dudas sobre esta medida y que no había dado a Pradas ninguna orden.
Argüeso, por su parte, relató en abril ante la jueza que el día de la dana no supo que los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo se habían retirado, pues el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset no le informó de ese movimiento.
También explicó que Mazón no fue convocado al Cecopi, que no tenía por qué ir, y que la dirección de la emergencia la llevaron Pradas y Bernabé. A las 14.44 del día de autos Argüeso envió un mensaje a la vicepresidenta valenciana Susana Camamero reconociendo que los barrancos estaban "a punto de colapsar".