El ex secretario de Presidencia de Mazón dice ante la jueza de la dana que Pradas le alertó de que iba a "reventar" una presa

El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana Cayetano García ha dicho a la jueza que investiga la gestión de dana del 29 de octubre de 2024 —en la que murieron 230 personas— que la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas le llamó a las 19:36 horas, en un momento crítico de la riada anterior al envío del mensaje Es Alert para advertirle de que una presa iba a reventar y que estudiaban la posibilidad de confinar a toda la provincia de Valencia.

En una segunda llamada, a las 19:43 horas, según la versión del secretario autonómico, la exconsellera insistió en la idea del confinamiento. En ambas llamadas, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo, García instó a la consellera a que elevase la consulta a la Abogacía de la Generalitat. Y entre ambas llamadas, García se puso en contacto, a las 19:40, con el exsecretario de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca y después, a las 19:44 hizo una llamada al abogado de la Generalitat y le pidió que estuvieran pendientes de la consellera.

Según ha explicado, él era reticente a esa medida porque supondría la limitación de muchos derechos fundamentales y había zonas que no estaban afectadas por el riesgo derivado de la presa.

"Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, apunta ante la jueza de la dana que instó a Salomé Pradas a consultar la viabilidad legal del confinamiento



Asegura que desconocía la posición de Mazón al respecto



🎙️ @AnaGalarzaF (@RTVEValencia ) pic.twitter.com/DvWFtKyO52“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 22, 2026

Además, ha negado este jueves en su declaración como testigo que informase al entonces president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de la consulta que elevó la consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la posibilidad de un confinamiento de la población, que no sabía su postura, y que ésta tampoco le dijo que había intentado hablar con Mazón antes de llamarle a él.

Así lo ha asegurado el testigo ante la jueza en la que también ha señalado que no era habitual recibir llamadas de personas que no podían contactar con Mazón como trató de hacer la consellera sin éxito aquella tarde. También ha asegurado que no sabía lo que era el CECOPI y tampoco conocía el Es Alert.

Tras hablar con la consellera, García ha asegurado que se puso en contacto con el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviesen preparados por si había que publicar un confinamiento.