El ex secretario de Presidencia de Mazón dice ante la jueza de la dana que Pradas le alertó de que iba a "reventar" una presa
- Pradas, según su versión, le advirtió por teléfono de la posibilidad de que colapsara la presa de Forata
- Según ha explicado, él era reticente al confinamiento y no sabía lo que era un CECOPI ni tampoco el Es-Alert
El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana Cayetano García ha dicho a la jueza que investiga la gestión de dana del 29 de octubre de 2024 —en la que murieron 230 personas— que la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas le llamó a las 19:36 horas, en un momento crítico de la riada anterior al envío del mensaje Es Alert para advertirle de que una presa iba a reventar y que estudiaban la posibilidad de confinar a toda la provincia de Valencia.
En una segunda llamada, a las 19:43 horas, según la versión del secretario autonómico, la exconsellera insistió en la idea del confinamiento. En ambas llamadas, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo, García instó a la consellera a que elevase la consulta a la Abogacía de la Generalitat. Y entre ambas llamadas, García se puso en contacto, a las 19:40, con el exsecretario de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca y después, a las 19:44 hizo una llamada al abogado de la Generalitat y le pidió que estuvieran pendientes de la consellera.
Según ha explicado, él era reticente a esa medida porque supondría la limitación de muchos derechos fundamentales y había zonas que no estaban afectadas por el riesgo derivado de la presa.
Además, ha negado este jueves en su declaración como testigo que informase al entonces president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, de la consulta que elevó la consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la posibilidad de un confinamiento de la población, que no sabía su postura, y que ésta tampoco le dijo que había intentado hablar con Mazón antes de llamarle a él.
Así lo ha asegurado el testigo ante la jueza en la que también ha señalado que no era habitual recibir llamadas de personas que no podían contactar con Mazón como trató de hacer la consellera sin éxito aquella tarde. También ha asegurado que no sabía lo que era el CECOPI y tampoco conocía el Es Alert.
Tras hablar con la consellera, García ha asegurado que se puso en contacto con el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviesen preparados por si había que publicar un confinamiento.
Todas las consultas de un posible confinamiento fueron por teléfono
La jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
Ese informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero esa tarde sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.
En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.
El ex secretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.
Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según respondió la Abogacía de la Generalitat.