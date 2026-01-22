Boro, el perro desaparecido del tren de Adamuz, se reúne con su familia tras viralizarse su búsqueda

El perro Boro viajaba a bordo de uno de los trenes siniestrados en Adamuz, junto a su dueña, Raquel García Aranda, su hermana Ana y la pareja de la primera, Iván. El llamamiento para tratar de dar con él en los días posteriores a la tragedia ha movilizado a decenas de voluntarios que finalmente este jueves han podido celebrar que el animal se ha reencontrado con su familia, para alivio de todos.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) ha compartido las imágenes que muestran el reencuentro entra Ana y Boro, mezcla de schnauzer y perro de agua, después de que un contingente de los Bomberos Forestales recuperase a Boro tras horas de confusión. El animal ya había sido avistado con anterioridad, pero no ha podido ser capturado hasta este jueves.

El jefe de los Bomberos Forestales del INFOCA, Rubén Flores, ha reconocido ante las cámaras de TVE que el reencuentro ha sido "emocionante". Ha tenido lugar en torno a las 10:20 horas, después de que el miércoles se produjese un primer avistamiento que no pudo concretarse. “Para todo el mundo, los perros son parte de la familia y en una situación así, más”, ha resaltado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha celebrado en redes sociales esta "buena noticia", dentro de una semana que está siendo especialmente complicada para cientos de familias. "Las personas son lo más importante, pero los animales juegan también un papel precioso en nuestro día a día", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En las labores de búsqueda han colaborado efectivos de diversos cuerpos de seguridad, así como representantes de asociaciones y del partido animalista PACMA y voluntarios que han llegado incluso de otras zonas de España para sumar su particular grano de arena en esta pedanía de Córdoba.