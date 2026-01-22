Anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026, en directo en vídeo

La Academia de Hollywood elige sus nominados para la ceremonia de los Premios Oscar de 2026. Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman son los encargados de dar a conocer los finalistas para la edición número 98 de los premios, cuya gala se celebrará el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, parte como una de las películas que aspira a lograr más nominaciones, junto a otros títulos como Frankenstein, de Guillermo del Toro; Hamnet, de Chloé Zhao; o Los pecadores, de Ryan Coogler, en un año que se espera tenga una fuerte presencia internacional con películas como Un simple accidente, de Jafar Panahi; El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; Valor sentimental, de Joachim Trier.

Sirāt, de Oliver Laxe, aspira a la nominación en Mejor película internacional, avalada por su Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y, sobre todo, tras pasar en diciembre el primer corte de quince películas en esa y otras cuatro categorías: Sonido, Casting, Fotografía y Banda Sonora. La última nominación para el cine español en la categoría internacional fue la de La sociedad de la nieve en 2024, mientras que la última película española que obtuvo el Oscar fue Mar adentro en 2005.