Oscar 2026: Lista completa de nominados
- Los pecadores, con 16 nominaciones, y Una batalla tras otra, con 13, parten como favoritas
- Sirāt, de Oliver Laxe, nominada al Oscar a mejor película internacional y mejor sonido
Con sus 16 nominaciones, Los pecadores ha marcado un nuevo récord en la historia en los Oscar. Le sigue Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13. Frankenstein, Marty Supreme y Valor sentimental acumulan 9 candidaturas. Y cierra la lista de favoritos Hamnet, con 8.
Hay que destacar las dos nominaciones de Sirat, de Oliver Laxe, a mejor película de habla no inglesa y mejor sonido. En la categoría de habla no inglesa competirá con la noruega Valor sentimental, la brasileña El agente secreto, (con 4 nominaciones), la francesa Un simple accidente (2) y la tunecina La voz de Hind.
La gala de los Premios Oscar 2026: será el domingo 15 de marzo, por lo que podremos verla desde España en la madrugada del domingo al lunes 16 de marzo de 2025. El Dolby Theatre de Los Ángeles será, una vez más, el lugar donde se celebre la ceremonia.
OSCAR 2025: LISTADO COMPLETO DE NOMINADOS
MEJOR PELÍCULA
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- F1: La película
MEJOR DIRECCIÓN
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
MEJOR ACTOR
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Wagner Moura (El agente secreto)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Amy Madigan (Weapons)
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Llilleaas (Valor sentimental)
- Wunmi Mosaku (Los pecadores)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
MEJOR CASTING
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- El agente secreto
MEJOR GUION ORIGINAL
- Los pecadores
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Un simple accidente
- Blue Moon
MEJOR GUION ADAPTADO
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Frankenstein
- Bugonia
- Sueños de trenes
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- Valor sentimental (Noruega)
- Agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Sirāt (España)
- La voz de Hind (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
- Mr. Nobody contra Putin
- Cutting Through Rocks
- La vecina perfecta
- The Alabama solution
- Come See Me In The Good Light
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Arco
- Las guerreras k-pop
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
- Elio
MEJOR MONTAJE
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Valor sentimental
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sueños de trenes
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
MEJOR VESTUARIO
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Los pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- Frankenstein
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- Kokuho
- La hermanastra fea
MEJOR MÚSICA
- Bugonia
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
MEJOR SONIDO
- F1: La película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Sirāt
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- "Golden" (Las guerreras k-pop)
- "I lied to you" (Los pecadores)
- "Train Dreams” (Sueños de trenes)
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- Sweet dreams of Joy (Viva Verdi)
MEJORES EFECTOS VISUALES
- Avatar: Fuego y ceniza
- Los pecadores
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness