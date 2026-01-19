'Los domingos', mejor película española en los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía

El jurado de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía ha hecho público este lunes el veredicto de la 70ª edición de los galardones. 'Los domingos', 'Sorda', Nora Navas, Álvaro Cervantes, 'La vida de Chuck', Renate Reinsve y Stellan Skarsgård han sido los premiados.

'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ha sido considerada la mejor película española de este año. El filme, participado por RTVE, se centra en Ainara una joven idealista y brillante que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a la familia y genera un abismo entre todos.

Además, 'Sorda', dirigida por Eva Libertad y participada por RTVE, ha sido reconocida como mejor ópera prima.

'Sorda', mejor ópera prima

Nora Navas recogerá el premio a mejor actriz española por su interpretación en 'Mi amiga Eva', que también tiene participación de RTVE. Y Álvaro Cervantes ha sido reconocido como mejor actor español por su trabajo en 'Sorda'.

En el apartado internacional, 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, ha conseguido el premio a mejor película extranjera. En cuanto a mejor actriz y actor extranjero, han sido galardonados Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, ambos por el filme 'Valor sentimental'.

Nora Navas, en 'Mi amiga Eva'

El jurado de esta edición, presidido por la periodista especializada en cine de RNE Conxita Casanovas, lo han compuesto Àngel Sala, director del Festival de Cine de Sitges; Oti Rodríguez, crítico de cine de ABC; Astrid Meseguer, crítica de cine de La Vanguardia; Alfons Gorina, experto en cine de Catalunya Ràdio; Blai Morei, crítico de cine de RAC1; Yolanda Flores, directora del programa 'De película' de RNE; Gerardo Sánchez, director del programa 'Días de cine' de RTVE; José Pastor, director de Cine y de Ficción de RTVE, y el periodista cultural de RTVE Carlos del Amor.

Los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía también reconocerán una trayectoria profesional destacada en el mundo del cine y entregarán el Premio de Honor y el Premio a la Industria. Además, por votación de los oyentes de RNE, se otorgarán las Rosas de San Jordi a las mejores películas española y extranjera. Los ganadores de estos premios se harán públicos más adelante.