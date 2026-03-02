La igualdad recorre todas las emisoras de RNE en su programación especial por el Día de la Mujer

Radio Nacional de España se vuelca durante toda la semana con la igualdad en un gran despliegue de programación sobre el 8M que dará todo el protagonismo a la mujer en informativos y programas de todas sus emisoras.

Además, la emisora de Ceuta entrevistará a María Sánchez Miaja y Fátima Hamed; Extremadura ofrecerá un magacín especial dedicado a mujeres rurales, empresarias, diseñadoras, asociaciones y Casas de la Mujer; en el País Vasco se emitirá el magacín especial ‘Las voces de todas’; La Rioja hablará con la alcaldesa de Calahorra y una de las responsables de la D.O. Rioja; y en Asturias se organizará una tertulia femenina y se abordará la figura de la mujer en los poderes públicos, entre otros temas.

Los Informativos Territoriales de RNE también se suman a este compromiso, con testimonios que retratan la realidad de las mujeres en toda España. Destacan reportajes sobre discriminación laboral y sobe el equipo femenino de Rugby de Toledo en Castilla-La Mancha; mujeres con discapacidad víctimas de violencia y mujeres migrantes en Canarias; las hermanas Carmen y Victoria de Payasos sin Fronteras en la Comunidad Valenciana; las mujeres de la Generación del 27 y las carnavaleras de Cádiz en Andalucía; las cuidadoras no remuneradas en Cataluña; la Asociación El Cambio en Navarra; la primera mujer estibadora en el puerto de Santander en Cantabria; el equipo femenino Torreblanca de fútbol sala y el centro de crisis para víctimas de agresión sexual en Melilla; o las mariscadoras y alcaldesas de pequeños municipios en Galicia.

Durante toda esta semana, los informativos de RNE emitirán crónicas en profundidad sobre mujeres que se abren paso en profesiones de hombres, los feminicidios en América Latina, las reinvindicaciones de mujeres jóvenes afrodescendientes, el fenómeno sugar daddy, la presión estética, las mujeres mayores, emprendedoras, científicas o trabajadoras del hogar. La mirada también se fijará en los deportes, de la mano de la waterpolista Paula Leitón o Marián Mouriño, única presidenta española de un club de fútbol en la primera división masculina, el Celta de Vigo.

El domingo 8 de marzo, los informativos y boletines de RNE estarán pendientes de la última hora de todas las manifestaciones y actos que se celebren en todo el país por el Día de la Mujer.

En el documental intervienen algunas de las últimas cigarreras de las fábricas de Gijón y Cádiz así como investigadoras y expertos que han abordado esa figura histórica. Con guion de Olga Baeza y diseño sonoro de Mayca Aguilera, ‘Cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad’ está ya disponible en formato podcast y se emitirá el domingo 8 a las 16:00 horas en Radio 5.

El documental ‘ Cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad ’ ha abierto esta semana especial de RNE por el Día de la Mujer. Está dedicado a las trabajadoras de las fábricas de tabaco de España, la primera industria feminizada del país. Auténticas pioneras en la lucha por los derechos laborales, convocaron huelgas y protestas y pusieron sobre la mesa la necesidad de la conciliación familiar. Las cigarreras fueron punta de lanza de la emancipación de la mujer.

Todas las emisoras de RNE se vuelcan

En Radio Nacional, ‘Las Mañanas de RNE’ ha inaugurado este lunes la programación especial con una entrevista a Elena Valenciano y Soraya Rodríguez, autoras del libro ‘Después del minuto de silencio’, en el que dan voz a las familias de las víctimas de la violencia machista. Además, durante la semana entrevistará a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y a María Dolores Gimeno, primera mujer coronel de la Guardia Civil. Y ‘Las Tardes de RNE’ hablará con Eva Castro, de ONU Mujeres.

‘Mediodía en RNE’ ofrecerá especiales sobre mujeres y ciencia, política, deporte o el papel de la mujer en los conflictos, y entrevistará a Gisèle Pelicot por su libro ‘Un himno a la vida’. El informativo ‘24 horas’ se fijará en el documental de RNE ‘Cigarreras’ y en la contribución de las mujeres a la ciencia del clima.

‘No es un día cualquiera’ celebrará el Día de la Mujer en Puertollano con mujeres destacadas en distintos ámbitos, como la fotografa Cristina García Rodero, la deportista Marta Francés, la primera bombera de España, María Luisa Cabañero, y la cantante Helena Bueno.

‘El Ojo Crítico’ se suma al 8M en sus ediciones de Radio Nacional y Radio 5, con invitadas del mundo de la cultura como Maika Makovski, Soledad Puértolas, Russian Red, María Arnal, Lucía Solla y Capitolina Díaz. Y también lo harán ‘Ágora’, que abordará el machismo y la misoginia desde una perspectiva filosófica; ‘Al margen de la ley’, de la mano de la activista Nada Itrab y la periodista Neus Sala, autoras del libro ‘Yo soy Nada’ sobre una mujer secuestrada de niña en la selva boliviana; ‘Mañana Más’, que tendrá como invitada a Marta Jiménez, autora del libro ‘Te quería pedir Oxígeno’; y ‘Tras la tormenta’, con la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González.

En Radio 5, ‘Tolerancia cero’ incluirá un reportaje sobre una mujer piloto y otro sobre la presión estética. Y ‘RadioActivas’ charlará con las escritoras Mariana Orantes y María José Galé.

Radio 3 celebra el 8M con una programación especial dedicada a la creatividad y la acción transformadora de las mujeres a través de entrevistas, contenidos, actuaciones y espacios de reflexión. ‘El bosque habitado’ hablará del ecocidio con la activista Maite Mompó; ‘Nanana’ abordará los problemas de salud mental que afectan específicamente a las mujeres y realizará una genealogía musical femenina, conectando creadoras actuales con voces históricas; ‘Hoy empieza todo’ hará una cobertura especial de Hybrid Art Fair, feria de arte con enfoque feminista, entrevistará a Natalia Moreno por su libro ‘Madonna no nació en Wisconsin’ y ofrecerá la actuación en directo de Perra Blanco; y ‘Efecto Doppler’ orientará sus contenidos hacia la literatura y las comunidades de mujeres, con protagonistas como Ana Garriga y Carmen Urbita, Bibiana Collado, Maielis González o Elisa Díaz Castelo.

Entre el 4 y el 9 de marzo, Radio Clásica dará un gran protagonismo femenino a muchos de sus programas: la revolución de los cuidados en ‘Rubato’; creación e interpretación en femenino en el siglo XIX en ‘Romanticismo’; el grupo femenino Spin Gospel en ‘Gospel’; María de Pablos y Emma Chacón, prisioneras españolas en el campo nazi de Ravensbrück, en ‘Ecos y consonancias’; la obra visual de la fotógrafa Isabel Muñoz en ‘Canción para un fotógrafo’; los conciertos ‘Voces silenciadas: La injusta historia de Louise Farrenc’ y ‘Euterpe, Terpsícore y Menmósine’ en ‘Fila cero’; el mejor repertorio jazzístico femenino en ‘Solo jazz’; la compositoria Marianne von Martínez en ‘Crescendo’; la orquesta de mujeres de Auschwitz en ‘Café Zimmermann’; dos famosas mujeres operísticas, Electra de ‘Idomeneo’ de Mozart y la Emperatriz de ‘La mujer sin sombra’ de Strauss en ‘Ars Canendi’; ‘La Ciudad de las Damas’, obra de Christine de Pizan, en ‘Música y pensamiento’; y el proyecto Mujeres de Zarzuela y entrevista a Patricia Horrillo, responsable de el proyecto Wikiesfera contra la brecha de género, en ‘Radar clásico’.

En Radio Exterior, ‘Europa Abierta’ se fijará en la igualdad desde las instituciones comunitarias; ‘Españoles en el exterior’ dará voz a mujeres fuera de nuestras fronteras; ‘España en la Historia’ analizará el libro ‘La mala memoria’; ‘Hora América’ emitirá un especial desde la Librería La Mistral de Madrid; ‘Cultura con Ñ’ visitará el festival Ellas Crean; ‘Mundo solidario’ pondrá una mirada femenina sobre el tercer sector; ‘Españoles en la mar’ entrevistará a mujeres del ámbito marítimo; ‘Marca España’ analizará la realidad de las mujeres migrantes y del mundo rural; ‘Gitanos’ mostrará el trabajo de artistas gitanas; la emisión en sefardí celebrará el 8 de marzo la cultura y la memoria de la mujer sefardí; la emisión en francés abordará la mortalidad materna con Médicos sin Fronteras y se hará eco de cartas de refugiadas españolas; la emisión en ruso entrevistará a Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres; y la emisión en árabe se acercará a Nazhun bint Al- Qalaiyya, una celebre poética del siglo XII nacida en Granada.