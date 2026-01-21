Radio Nacional de España emite una programación especial desde FITUR 2026
- ‘Las tardes de RNE’, en directo desde IFEMA Madrid el viernes 23, y ‘No es un día cualquiera’, el domingo 25
- Radio 5, Radio Exterior y Radio Clásica también emitirán parte de su programación desde el stand de RNE instalado en la feria
RNE vuelve un año más a FITUR para ofrecer una programación especial desde la Feria Internacional de Turismo. Los principales espacios de Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior y Radio Clásica se trasladarán al stand instalado en el Pabellón 8, junto al media center, de IFEMA Madrid.
‘Las tardes de RNE’, en directo el viernes
‘Las tardes de RNE’, de la mano de David Cantero y Marta Solano, estarán el viernes 23, a las 16:00 horas en directo desde FITUR. El programa vespertino de Radio Nacional llevará su estilo desenfadado y enfoque social en directo a la feria, y rendirá homenaje al país anfitrión de esta edición: México.
Realizará un recorrido exhaustivo por la oferta turística global, con la participación de figuras clave como el vicepresidente de IFEMA y la directora de FITUR, quienes analizarán las claves y retos del sector para 2026. Además, habrá un espacio dedicado la vanguardia tecnológica sobre Inteligencia Artificial y viajes; y una tertulia con periodistas de viajes, quienes compartirán las tendencias más punteras del mercado internacional. El humor de Sociedad Limitada y la entrevista y actuación en directo de Mayo servirán de broche final. La emisión en directo se prolongará hasta las 19:30 horas, después del cierre de puertas de IFEMA Madrid.
‘No es un día cualquiera’ estará el domingo
El domingo 25, Pepa Fernández y su equipo pondrán el broche de oro a FITUR 2026 con una emisión especial de ‘No es un día cualquiera’. El programa mantendrá su horario habitual, entre las 08:30 y las 12:30 horas en la primera emisora de RNE, pero contará con contenidos especiales y con la presencia de numerosos invitados en el set especial, como el cómico Joaquín Reyes, y la directora de FITUR, María Valcarce, que hará balance de esta edición de la feria.
Radio Exterior, Radio 5 y Radio Clásica, desde el stand de RNE en la Feria
Este miércoles 21, día de apertura de FITUR 2026, Radio Exterior emite en directo desde la feria, a partir de la una de la tarde, los programas ‘Españoles en la mar’, ‘Europa abierta’, ‘Hora América’ y ‘África hoy’
El jueves 22, día de la inauguración oficial, Radio Exterior ofrecerá, en directo desde IFEMA Madrid, el programa de viajes ‘En clave Turismo’, con Adoración Fernández Armero y Jose Barrero a las 11:00 horas.
Además de las emisiones en directo, Radio Exterior grabará en FITUR varios programas, como el espacio ‘Marca España’, con Manuel Moraga y Sabrina Aguado; así como las emisiones en portugués, árabe, ruso o francés.
Por su parte, Radio 5 emitirá en directo ‘Fin de mes’ desde la feria, el jueves 22 a las 17:00 horas. Presentado por Daniel Hernández Baldó, el espacio de actualidad económica contará con contenidos e invitados especiales. Radio 5 ofrecerá además en directo desde FITUR su informativo local, el viernes 23 a partir de la 13:15 horas; y el sábado 24 desde las 12:00 horas ‘España rural’, para poner en valor esa amplia región de nuestro país azotada por el abandono.
Como novedad, Radio Clásica también se suma este año a la programación especial, con ‘Radar clásico’ en directo desde IFEMA Madrid hoy a partir de las 12:00 horas. Ya en fin de semana, Radio Clásica pondrá la nota musical trasladando ‘El árbol de la música’, con Eduardo Martínez-Abarca, al stand. Será el sábado 24, en directo y a partir de las 11:00 horas.