Radio Nacional de España emite una programación especial desde FITUR 2026

RNE vuelve un año más a FITUR para ofrecer una programación especial desde la Feria Internacional de Turismo. Los principales espacios de Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior y Radio Clásica se trasladarán al stand instalado en el Pabellón 8, junto al media center, de IFEMA Madrid.

‘Las tardes de RNE’, en directo el viernes ‘Las tardes de RNE’, de la mano de David Cantero y Marta Solano, estarán el viernes 23, a las 16:00 horas en directo desde FITUR. El programa vespertino de Radio Nacional llevará su estilo desenfadado y enfoque social en directo a la feria, y rendirá homenaje al país anfitrión de esta edición: México. Realizará un recorrido exhaustivo por la oferta turística global, con la participación de figuras clave como el vicepresidente de IFEMA y la directora de FITUR, quienes analizarán las claves y retos del sector para 2026. Además, habrá un espacio dedicado la vanguardia tecnológica sobre Inteligencia Artificial y viajes; y una tertulia con periodistas de viajes, quienes compartirán las tendencias más punteras del mercado internacional. El humor de Sociedad Limitada y la entrevista y actuación en directo de Mayo servirán de broche final. La emisión en directo se prolongará hasta las 19:30 horas, después del cierre de puertas de IFEMA Madrid.