Fitur 2026 arranca con cancelaciones de los tres operadores ferroviarios por el accidente de Adamuz

La Feria Internacional del Turismo (Fitur) ha arrancado esta 46ª edición con España de luto, tras el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) que, hasta el momento, ha costado la vida a 41 personas, por lo que los operadores ferroviarios implicados, Iryo y Renfe, han cancelado sus actos en la feria, igual que ha hecho Ouigo.

Con los tres días de luto oficial declarado por el Gobierno, vigente hasta el jueves, las cancelaciones de las ferroviarias se unen a las acordadas para los actos públicos de otras empresas, como Iberia, Paradores o Amadeus, entre otras, además de los de entidades autonómicas y provinciales, aunque mantendrán su actividad y los encuentros con agentes del sector.

También la alianza turística Exceltur, que agrupa a más de una treintena de compañías del sector, canceló su foro bienal, que debía haberse celebrado este martes en Ifema.

Pese a ello, Madrid será del miércoles al domingo —como habitualmente en la tercera semana de enero— la capital mundial del turismo, con México como país socio y con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores. La inauguración oficial por parte de los reyes Felipe y Letizia está prevista para el jueves.

Se esperan unos 255.000 visitantes En esta edición habrá un 9% más de expositores que el año anterior y un 11% más en el ámbito internacional, que desplegarán sus estands en 12 pabellones y 8.000 metros cuadrados más que en 2025. Los organizadores esperan unos 255.000 visitantes, entre los profesionales que irán de miércoles a viernes y el público general del fin de semana, una cifra similar al pasado año, que dejarán en Madrid unos 500 millones de euros, algo más del 2,5% sobre el año anterior. Se incorporan este año 18 países, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron en 2025 el crecimiento mundial de entradas de turistas. En Oriente Medio destacan nuevos destinos participantes como Abu Dabi, Dubái, Líbano o Siria. También habrá representación de Argelia, Angola, Somalia, Belice, Benín, Bután, Haití, Islas Caimán, Macedonia del Norte, San Marino, Santo Tomé y Príncipe o regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza.