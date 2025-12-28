El Gran Museo Egipcio, una de las grandes apuesta del país para convertirse en uno de los principales destinos turísticos

El pasado 1 de noviembre de 2025 abrió sus puertas el Gran Museo Egipcio (GEM), a dos kilómetros de las Pirámides de Guiza. La galería promete convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del país, al mismo nivel de las Pirámides, el Valle de los Reyes o el Templo de Karnak. Se trata del museo arqueológico más grande dedicado a una sola civilización, dotado íntegramente de colecciones del Antiguo Egipto. Ocupa un espacio de 500.000 metros cuadrados, de los cuales 192.000 están dedicados a exposiciones.

La primera piedra del nuevo museo se colocó en febrero de 2002. Sin embargo, la construcción propiamente dicha, realizada por el estudio de arquitectura irlandés Heneghan Peng Architectsa, no comenzó hasta 2006. El estallido de la Primavera Árabe, que en Egipto supuso la caída del régimen de Hosni Mubarak, paralizó los trabajos, que se retomaron en 2014. Está previsto que atraiga unos cinco millones de visitantes anuales para consolidar a Egipto como referencia del turismo cultural.

Cuenta con 100.000 artefactos que abarcan miles de años de Historia, cerca de 20.000 de ellos expuestos por primera vez. Una de las principales atracciones del museo son las más de 5.000 piezas del ajuar funerario de la tumba de Tutankamón. La construcción del recinto costó cerca de 1.200 millones de dólares y fue financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

El sector turístico en Egipto La civilización egipcia evoca un pasado glorioso enterrado entre las dunas del desierto del Sáhara y las aguas del legendario Nilo, cuna y columna vertebral de la civilización egipcia. Esta es una de las sociedades más antiguas y duraderas de la Historia, conocida por sus avances en arquitectura, arte u organización política entre otros logros. Un país con tanta Historia y recorrido atrae a millones de turistas cada año, aunque el sector atraviesa altibajos debido a la localización geográfica del país y a la situación interna. En 2010 alcanzó un máximo de más de 14 millones de visitantes, justo antes de las Primaveras Árabes en 2011. El turismo también se vio gravemente afectado por la pandemia de la Covid-19 en 2020. La cifra de visitantes previa a 2011 se recuperó en 2023, casi alcanzando los 16 millones en 2024. Se prevé que este 2025 supere los 18 millones de turistas. Egipto inaugura su Gran Museo en Giza tras años de espera: "Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia"

Historia de los museos egipcios Según explica a RTVE Noticias un guía turístico local, Sayed Diab, "no es el primer museo" importante que ha tenido el país. El primero de todos "fue construido en 1866", aunque se trataba de "una casa con cuatro habitaciones". A este le siguió el museo de El Cairo, "muy importante", construido en 1901 y situado en la plaza Tahrir o plaza de la Liberación. Además, Egipto cuenta con el importante Museo de la Civilización Egipcia (NMEC), cuyo atractivo principal son las momias reales de 22 grandes reyes y reinas del Imperio Nuevo como Hatshepsut, Tutmosis III o Ramsés II. Esta galería cuenta también con importantes exposiciones del periodo grecorromano, copto e islámico. Diab afirma que, según la mentalidad estatal egipcia, el país tiene que presentar una "obra muy grande" cada siglo. "Por ejemplo, el siglo pasado hemos tenido la alta presa de Asuán" o el Canal de Suez, que se construyó entre los años 1859 y 1869. "Este siglo tenemos el Gran Museo", sentencia el guía. También destaca que "lo bonito del museo", después de las Primaveras Árabes y la pandemia, el país ha tenido "muchos problemas de turismo" y Egipto tenía que "llamar otra vez la atención de la gente" y atraerla. Según el experto, el museo ha tenido mucho éxito y los guías han "tenido mucho trabajo". También aseguro que quedan muchas cosas por hacer durante los próximos meses, "pues Egipto está en el punto de atención" después de haber regresado al punto de mira del turismo internacional. "Mucha gente habla ahora de Egipto", sentencia Diab y afirma que un país con una civilización de miles de años "tiene que recibir más gente". Vista de la pirámide de Kefrén desde el interior del GEM. ANDRIY ILKIV

Un destino de moda Los guías locales como Diab han notado una importante subida en el número de visitantes durante los últimos años, que han pasado de 8 millones en 2021 a más de 15 millones en 2024, casi el doble. "Hemos notado un gran aumento y hay muchas reservas", asegura el guía y destaca que muchas personas "que estuvieron en Egipto hace un año o dos repiten el viaje". Además, afirma que el museo ha cumplido, al menos por ahora, su función de atraer turistas. "Había días que cerraron la taquilla de entrada sobre las 11 o 12 de la mañana" porque el museo había alcanzado el máximo de su aforo. El portavoz del Consejo de Ministros del Gobierno de Egipto, Mohamed al-Homsani, explicó que durante las primeras semanas el museo recibió 19.000 visitantes diarios. El portavoz también afirmó a medios locales que el museo forma parte de la estrategia nacional para desarrollar el sector turístico, promoviendo monumentos de todas de las épocas, desde los faraónicos, pasando por los grecorromanos y coptos, hasta los islámicos. El Gobierno también trabaja en atraer turistas a destinos costeros del Mar Rojo como Hurgada o Sharm el-Sheij y en menor medida el Mediterráneo. Estos esfuerzos tienen como finalidad aumentar el número de turistas hasta los 30 millones anuales durante los próximos años. Por otro lado, Diab destaca que no solo vienen los extranjeros, también los propios egipcios, "muchas excursiones escolares y universitarias". Destaca que es "bonito" y "algo nuevo" que la gente del país entienda la "importancia de esta cultura y tenga interés aunque viven aquí, aunque estén cerca de esto". Este fenómeno, según Diab, es gracias a los esfuerzos del Estado, las redes sociales y la gran cantidad de gente interesada en ver el museo, ya sea "por la obra" o porque el Gobierno la "pudo explicar bien a la gente". 01.07 min Se inaugura el Gran Museo Egipcio: más de 100.000 piezas forman la mayor colección del mundo de una sola civilización