Egipto revela dos estatuas colosales de alabastro del faraón Amenhotep III tras dos décadas de restauración
- Miden entre 13,6 y 14,5 metros de altura y han sido colocadas en el sur de las grandes necrópolis de Tebas de Luxor
- Los trabajos de restauración comenzaron en 2006, realizando escaneos 3D y reensamblando sus bloques dispersos
Egipto ha revelado este domingo dos estatuas colosales de alabastro del faraón Amenhotep III, de la dinastía XVIII, tras dos décadas de su restauración.
En un comunicado, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha informado que las dos estatuas miden entre 13,6 y 14,5 metros de altura y han sido colocadas en su ubicación original, en el tercer pilono del templo funerario del rey, cerca de los famosos colosos de Memnón, en Luxor.
Las estatuas fueron descubiertas como partes y fragmentos en el mismo sitio en mal estado debido a la sedimentación y el agua salada que las había cubierto en su mayoría.
En 2006, el equipo del proyecto comenzó a limpiar y restaurar las dos colosos, realizando escaneos 3D y reensamblando sus bloques dispersos. Posteriormente, fueron recolocados y elevadas en 2025 a su ubicación original en el templo funerario de Amenhotep III.
El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Mohamed Ismail Jaled, ha explicado que la restauración, documentación y reensamblaje de estas estatuas se ha llevado a cabo de acuerdo con "los últimos métodos científicos y estándares internacionales adoptados en el campo de la restauración arqueológica".
Dos esfinges de piedra caliza están siendo restauradas
El proyecto de restauración también ha implicado la recuperación de varios bloques de granito de las bases de las estatuas del museo al aire libre de los Templos de Karnak.
Asimismo, Ismail Jaled ha detallado que los arqueólogos encontraron, documentaron y restauraron 280 estatuas y partes de estatuas de la diosa Sejmet, con cabeza de leona, que actualmente esperan ser exhibidas en la columnata del templo.
También se descubrieron dos esfinges de piedra caliza que se están restaurando, mientras se ha desarrollado un plan integral para la gestión y protección del sitio.
Esta inauguración se enmarca en el proyecto de conservación de los colosos de Memnón y del Templo de Amenhotep III, iniciado en 1998 en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades y el Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo.