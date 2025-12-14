Egipto revela dos estatuas colosales de alabastro del faraón Amenhotep III tras dos décadas de restauración

Egipto ha revelado este domingo dos estatuas colosales de alabastro del faraón Amenhotep III, de la dinastía XVIII, tras dos décadas de su restauración.

En un comunicado, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha informado que las dos estatuas miden entre 13,6 y 14,5 metros de altura y han sido colocadas en su ubicación original, en el tercer pilono del templo funerario del rey, cerca de los famosos colosos de Memnón, en Luxor.

Detalle de una de las estatuas de Amenhotep III. EFE/EPA/STRINGER

Las estatuas fueron descubiertas como partes y fragmentos en el mismo sitio en mal estado debido a la sedimentación y el agua salada que las había cubierto en su mayoría.

En 2006, el equipo del proyecto comenzó a limpiar y restaurar las dos colosos, realizando escaneos 3D y reensamblando sus bloques dispersos. Posteriormente, fueron recolocados y elevadas en 2025 a su ubicación original en el templo funerario de Amenhotep III.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Mohamed Ismail Jaled, ha explicado que la restauración, documentación y reensamblaje de estas estatuas se ha llevado a cabo de acuerdo con "los últimos métodos científicos y estándares internacionales adoptados en el campo de la restauración arqueológica".