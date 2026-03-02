Ja pots votar els Premis Roses de Sant Jordi
- S’obren les votacions en línia per escollir la millor pel·lícula espanyola i estrangera
- Les Roses de Sant Jordi completen el palmarès dels 70 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
S’obren les votacions per escollir les Roses de Sant Jordi, els guardons del públic que completen el palmarès dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia. Del 2 al 22 de març, els oients i espectadors de RTVE poden votar en línia quines han estat, segons el seu criteri, la millor pel·lícula espanyola i la millor pel·lícula estrangera de l’any. Amb aquestes votacions, el públic esdevé protagonista d’una edició molt especial que celebra set dècades d’història dels premis.
Les cintes finalistes en la categoria de pel·lícules espanyoles són:
- 'Romería', dirigida per Carla Simón
- 'Sirāt', dirigida per Oliver Laxe
- 'Maspalomas', dirigida per Jose Mari Goenaga i Aitor Arregi Galdos
- 'La cena', dirigida per Manuel Gómez Pereira
- 'Un fantasma en la batalla', dirigida per Agustín Díaz Yanes
En la categoria de pel·lícules estrangeres:
- 'Una batalla tras otra', dirigida per Paul Thomas Anderson
- 'Un simple accidente', dirigida per Jafar Panahi
- 'Blue Moon', dirigida per Richard Linklater
- 'Pecadores', dirigida per Ryan Coogler
- 'Flow', dirigida per Gints Zilbalodis
RNE també lliurarà els premis a la Indústria, a la Trajectòria i el Premi d'Honor.
Les Roses de Sant Jordi se sumen al palmarès dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia. El jurat professional ha atorgat a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, el premi a la millor pel·lícula espanyola i 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, a la millor producció estrangera. Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård han estat reconeguts amb els guardons a millors intèrprets. 'Sorda', d'Eva Libertad ha estat considerada la millor òpera prima.
La cerimònia d'entrega dels 70 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2025 se celebrarà el dimarts 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona.