'Los domingos', millor pel·lícula espanyola als Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- Nora Navas per 'Mi amiga Eva' i Álvaro Cervantes per 'Sorda', millors actors espanyols
- El premi a la millor òpera prima ha sigut per a 'Sorda', d'Eva Libertad
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi d'Honor i el Premi a la Indústria. A més, per votació dels oients de RNE, es lliuren les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. Els guanyadors d'aquests premis es faran públics més endavant.
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dilluns el veredicte de la 70a edició dels guardons. 'Los domingos', 'Sorda', Nora Navas, Álvaro Cervantes, 'La vida de Chuck', Renate Reinsve i Stellan Skarsgård, han sigut els afortunats.
'Los domingos', dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, ha sigut considerada la millor pel·lícula espanyola d'enguany. El film, participat per RTVE, se centra en l'Ainara una jove idealista i brillant que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia pilla per sorpresa a la família i genera un abisme entre tots.
A més, 'Sorda', dirigida per Eva Libertad i participada per RTVE, ha sigut considerada la millor òpera prima.
Per la seva banda, Nora Navas recollirà el premi a millor actriu espanyola per la seva interpretació a 'Mi amiga Eva' i Álvaro Cervantes ha sigut reconegut com a millor actor espanyol pel seu treball a 'Sorda', totes dues participades per RTVE.
En l'apartat internacional, 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Pel que fa a millor actriu i actor estranger, han sigut guardonats Renate Reinsve i Stellan Skarsgård, tots dos pel film 'Valor sentimental'.
El jurat d'aquesta edició, presidit per la periodista especialitzada en cinema de RNE Conxita Casanovas, l'ha compost Àngel Sala, director del Festival de Cinema de Sitges; Oti Rodríguez, crític de cinema d'ABC; Astrid Meseguer, crítica de cinema de La Vanguardia; Alfons Gorina, expert en cinema de Catalunya Ràdio; Blai Morei, crític de cinema de RAC1; Yolanda Flores, directora del programa 'De pel·lícula' de RNE; Gerardo Sánchez, director del programa 'Días de cine' de RTVE; José Pastor, director de Cinema i de Ficció de RTVE, i el periodista cultural de RTVE Carlos del Amor.