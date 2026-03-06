La 2Cat estrena 'I ara què?', el programa sorpresa de Sílvia Abril en prime time
- Un espai imprevisible on cada setmana rebrà un convidat sense saber qui truca a la porta
- Estrena dimarts 10 de març a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
La 2Cat estrena dimarts a les 22:10h 'I ara què?', el nou programa d'entreteniment conduït per Sílvia Abril, en el que cada programa és una sorpresa tant per a la presentadora com per al públic. Un format híbrid entre talk show i late night on les sorpreses marquen el ritme de cada entrega.
El plató es converteix en la casa televisiva de la presentadora —amb el seu gos Baloo inclòs— i només hi ha una certesa: algú crida al timbre. A partir d'aquí, tot és sorpresa.
'I ara què?' aposta per la naturalitat. Hi ha humor, però no és un programa de sketches ni de monòlegs: la comèdia neix de la reacció i la improvisació. L'espai alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors, allunyant-se de l'entrevista promocional clàssica.
Primer capítol: Santi Millán i Nora Navas
En el primer programa, Santi Millán apareix per sorpresa per parlar amb molt d'humor dels seus fracassos professionals. Com gestiona l’ego, que fa quan està fart de ser sociable i què va sentir quan li van diagnosticar TDA passada la cinquantena.
Poc després, Nora Navas pica a la porta per revolucionar el programa: reaprendre a lligar després de mitja vida en parella i gestionar la menopausa no és qualsevol cosa. Li està portant tanta feina com interpretar papers còmics sent una actriu que adora el drama. El programa acaba amb una meditació guiada que comença tranquil·la i, que no se sap com, es transforma en una rave de música techno.