Els millors programes del cap de setmana, a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Lluís Mijoler i Joel Joan i Magalí Sare visiten 'Punts de Vista'
- Diumenge, Adaia Teruel visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' aposta per la moda sostenible, 'El escarabajo verde' estrena temporada i 'Docu2' emet 'Les bruixes porten dol', tot just coincidint amb el 8M
- Dissabte 7 i diumenge 8 de març a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa, pel pròxim cap de setmana, una programació diversa i especialment dedicada a les dones, en el marc del 8M. Dissabte, 'Aquí parlem' convida Lluís Mijoler, i Joel Joan i Magalí Sare visiten 'Punts de Vista'. Diumenge, Adaia Teruel visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' visita un taller de moda sostenible, i 'El escarabajo verde' estrena temporada amb un reportatge sobre dones al mon rural. A més, 'Docu2' emet 'Les bruixes porten dol'.
Dissabte: Política, cultura i teatre
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' compta amb el diputat dels Comuns Lluís Mijoler. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en es pressupostos de la Generalitat.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30 h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, rep l'actor Joel Joan, que protagonitza l'obra de teatre 'Vània' al Romea de Barcelona, i la cantant Magalí Sare, que presenta el disc feminista 'Descansada'. En el marc del 8M, l'agenda d'actualitat cultural arriba de la mà de la col·laboradora Rita Roig, mentre que Paula Hergar porta una secció dedicada a les 'dones fora de sèrie' de les sèries de televisió i el periodista i cantant Victor Clarés recupera algunes dones músiques amb discurs propi.
14:20 h a La 2Cat
Diumenge: 8M amb entrevistes, reportatges i documentals amb visió femenina
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Adaia Teruel, periodista i viatgera de mirades humanes. Una dona que ha recorregut mig món per explicar relats que no tenen altaveu. Històries íntimes que queden amagades en l’esfera privada, especialment quan parlen de sexualitat.
14:50h a La 2Cat
El capítol 'Dones de terra i sal' inaugura la nova temporada de 'El escarabajo verde', que arriba a La 2Cat. El programa presenta un especial pel 8 de març per donar visibilitat a oficis del món rural en què sovint les dones són invisibilitzades, com ara les mariscadores, les ornitòlogues i les agents forestals.
18:10 h a La 2Cat
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea visita 'Upcycling Barcelona', un taller dedicat a donar una nova vida a la roba. Amb la Sílvia i l’àvia Rosario, l’Unai i l’avi Juan, viurà un taller d’upcycling on grans i joves crearan peces úniques i faran viral la iniciativa.
18:35 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet, en el marc del 8M 'Les bruixes porten dol', un documental que fa una anàlisi sobre el concepte de bruixa. De qui i de què parlem quan s'assenyala i es qualifica algú de bruixa? Una reflexió històrica i actualitzada del fenomen de la bruixeria a Catalunya.
20:00 h a La 2Cat