Aquest diumenge a 'Fes-me viral', la Nerea visita 'Upcycling Barcelona'
- La Sílvia i l’àvia Rosari; i l’Unai i l’avi Juan, faran viral un taller de moda sostenible
- Diumenge, 8 de març, a les 18:20 h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquesta diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita 'Upcycling Barcelona', un taller dedicat a donar una nova vida a la roba. Amb la Sílvia i l’àvia Rosario, l’Unai i l’avi Juan, viurà un taller d’upcycling on grans i joves crearan peces úniques i faran viral la iniciativa.
En som conscients de la roba que arribem a consumir i llençar? En aquest capítol la Nerea visita 'Upcycling Barcelona', un taller de moda sostenible que va més enllà del reciclatge i crea noves peces a partir de roba que ja no fem servir. Per fer viral aquesta iniciativa demanarà ajuda a la Sílvia i la seva àvia Rosario i a l’Unai i el seu avi Juan. Els quatre faran un taller de costura en què transformaran dues peces de roba en nous dissenys amb l’ajuda d’altres alumnes d’'Upcycling Barcelona'.
En aquest episodi es pot conèixer la Rosario, que té moltíssima traça per cosir, mentre que el Juan prefereix ballar. Els quatre hauran de mostrar en el seu reel que fer upcycling és una gran iniciativa per fer front el consumisme massiu que impulsa la indústria de la moda.