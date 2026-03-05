Enlaces accesibilidad
Lluís Mijoler, diputat dels Comuns, a 'Aquí parlem'

Lluís Falgàs, presenta 'Aquí Parlem'
Lluís Falgàs, presenta 'Aquí Parlem' JOSEP ECHABURU
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.

Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', compta amb el diputat Lluís Mijoler. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en es pressupostos de la Generalitat. 

Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Lluís Mijoler, diputat dels Comuns al Parlament de Catalunya. És advocat i va ser alcalde del Prat del Llobregat del 2019 al 2025 i militant del PSUC. Falgàs li demanarà per la proposta de Gabriel Rufian de la unió de les esquerres per les properes eleccions generals, entre altres qüestions.

A més, 'Aquí parlem' repassa l'activitat política i parlamentària centrada en els pressupostos. El ple farà el debat de totalitat el 20 de març i si superen aquest tràmit es votaran el 24 d'abril, però ERC ha registrat una esmena a la totalitat i el calendari podria canviar. Des de dilluns els consellers estan compareixent en comissió per presentar els pressupostos de cada departament.

