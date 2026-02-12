Elisenda Alamany, d'ERC, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista la secretaria general d'ERC i presidenta del grup municipal a Barcelona
- Dissabte, 14 de febrer, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb la secretaria general d'ERC, Elisenda Alamany. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les incidències a la xarxa ferroviària.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Elisenda Alamany, secretaria general d'Esquerra Republicana, presidenta i regidora del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidata a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona del 2027.
El programa 'Aquí parlem' també repassa l'activitat política i parlamentària una setmana més centrada en la crisi ferroviària. El ple del Congrés, amb la compareixença de Pedro Sánchez, ha sigut un monogràfic sobre les dificultats de la xarxa ferroviària espanyola i els accidents a Adamuz i Gelida.