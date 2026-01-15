Ramon Espasa, a 'AquÃ parlem'
- Lluís Falgàs entrevista el metge i polític català Ramon Espasa
- Dissabte, 17 de gener, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Aquesta setmana, 'Aquí parlem' dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb Ramon Espasa. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb doctor i polític català Ramon Espasa. Va ser conseller de Sanitat i Assistència Social del 1977 al 1980 i un dels creadors del mapa sanitari actual de Catalunya. També ha estat diputat al Parlament i al Congrés. Falgàs li demanarà per la situació sanitària actual a Catalunya.
A més, el programa analitzarà la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera on s'ha debatut el nou model de finançament entre el govern d'Espanya i les comunitats autònomes. També se centrarà en la vaga de metges d'aquesta setmana convocada pel sindicat Metges de Catalunya.