Aquest diumenge a 'Fes-me viral', la Nerea visita la Colla Gegantera de Palafrugell

  • Els participants visiten, amb la Nerea, la nova colla gegantera de Palafrugell per assajar-hi i acabar muntant una festa final a la plaça
  • Diumenge, 1 de març, a les 18:00h a La 2Cat
Un grupo diverso posa con gigantes y un micrófono, posiblemente durante la grabación de un programa. Se distinguen figuras con vestimenta variada, incluyendo un vestido vaquero, trajes tradicionales y camisetas de diferentes colores.
Els participants visiten, amb la Nerea, la nova colla gegantera de Palafrugel
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.

Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea convida els concursants a fer viral la nova colla gegantera de Palafrugell. Coneixen a la Lluna i el Pitu per a assajar amb la colla i acabar tots a la plaça del poble muntant una festa final per fer ballar els gegants.

En aquest capítol, a la Nerea li tocarà cordar-se les espardenyes i anar fins a Palafrugell per a conèixer una colla gegantera que acaba de tornar a arrencar la seva activitat després d'anys sense sortir a plaça del poble.

Els quatre concursants d'avui, l'Óliver i la seva àvia Xesca, i el Jan i la seva àvia Remei, hauran de fer un reel per engrescar més gent a formar part d'aquest grup de cultura popular. Els hi espera una sorpresa, els dos gegants de Palafrugell, en Pitu i la Lluna, que no són pas com s'imaginen. La festa final està assegurada, especialment amb dues àvies disposades a ballar-ho tot al ritme de timbal i gralla, fins i tot amb un capgròs al cap.

Els concursants ballen durant la festa final a la plaça del poble

Es noticia: