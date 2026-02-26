La 2Cat i Ràdio 4 despleguen una cobertura especial en directe de la 40a edició dels Premis Goya a Barcelona
- Especial 'Punts de Vista' des de l'Auditori CCIB Fòrum dissabte 28 de febrer a les 14:25h
- 'La nit dels Goya', la prèvia dels Premis, a les 21h a La 2Cat i RTVE Play Catalunya
- Ràdio 4 ofereix l''Especial Catifa Vermella' a les 21h i la retransmissió de la gala a les 22h
RTVE Catalunya prepara una cobertura especial amb motiu de la 40a edició dels Premis Goya que se celebren a Barcelona el pròxim dissabte 28 de febrer. Televisió, ràdio i plataforma digital s’activen amb una programació en directe des de l’Auditori Fòrum CCIB per acostar als espectadors tots els detalls d’una de les grans cites del cinema nacional.
La gala de premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol se celebrarà, per segona vegada a la història, a Barcelona. L'actor Luis Tosar i la cantautora Rigoberta Bandini seran els encarregats de conduir una cerimònia que repartirà 28 premis. A més, l'actriu nord-americana Susan Sarandon recollirà el premi Goya Internacional mentre que el director i guionista Gonzalo Suárez serà distingit amb el Goya honorífic per la seva trajectòria.
Durant el matí previ a la cerimònia, els Goya estaran molt presents als programes de Ràdio 4 'Va de cine', presentat per Conxita Casanovas, i el magazín de cap de setmana 'Són 4 dies', amb Marc Margarit.
La programació especial de RTVE Catalunya arrencarà a La 2Cat, La 1 i el Canal 24h amb 'L'Informatiu', que es trasllada a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona per oferir una edició especial presentada per Laura Mesa que connectarà en directe amb les periodistes Mireia Alzuria i Aurora Redón per portar la darrera hora dels Premis. Albert Font presentarà els Esports des del plató a Sant Cugat.
A continuació, a les 14:25h el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, dedicarà una edició especial als Goya. La crítica de cinema Desirée de Fez analitzarà les principals candidatures. El programa també conversarà amb Teresa Font, membre de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, guardonada amb el Goya a millor muntatge per 'Días contados' i 'Dolor y gloria'.
Amb motiu de la celebració dels Goya a la capital catalana, RTVE Catalunya oferirà dues prèvies a la gala en directe, en català i simultàniament per ràdio i televisió. De 21h a 22h, els espectadors podran veure 'La nit dels Goya' a La 2Cat o sintonitzar Ràdio 4 per seguir l''Especial Catifa Vermella'.
Els conductors de 'La nit dels Goya' seran Tània Sarrias i Peter Vives, que repassaran els millors moments de la tarda i faran connexions en directe amb la reportera Natalia Sánchez des de la catifa vermella. Aquest especial portarà el testimoni dels protagonistes de la nit i dels principals representants catalans, així com la seva relació amb els Goya i la ciutat de Barcelona. A més, l'espai parlarà amb els presentadors de La 2Cat convidats a l'esdeveniment i comptarà amb el suport de Joan Vila, especialista en cinema de RTVE Catalunya.
Pel que fa a Ràdio 4, els oients també podran seguir la prèvia de la gala de 21h a 22h. Els locutors Carles Mesa i Marta Orquín s'encarregaran de conduir l'Especial catifa vermella', que comptarà amb la col·laboració de l'especialista en cinema Pep Prieto i amb les connexions en directe del periodista David Gallach des de l'Auditori. A partir de les 22 h, la retransmissió dels Premis Goya aniran a càrrec de les comentaristes de Ràdio 4, Montse Soto i Sílvia Tarragona.
Els espectadors que vulguin seguir al minut l'arribada dels principals protagonistes de la nit ho podran fer per RTVE Play Catalunya a partir de les 18:30h. En aquest sentit, la plataforma oferirà una transmissió en directe de la catifa vermella a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.
