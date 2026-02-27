'Constel·lació Portabella', nova estrena aquest diumenge a 'Docu2'
- El documental dirigit per Claudio Zulian sobre l'univers creatiu de Pere Portabella arriba a La 2Cat
- Diumenge, 1 de març, a les 19:35h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Es podrà veure el diumenge 1 de març les 19:35 h a La 2Cat, dins de l'espai 'Docu2', presentat per Alicia Gómez.
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'Constel·lació Portabella', un documental sobre un dels grans directors i productors de cinema nacional del segle XX, el gironí Pere Portabella. La 2Cat estrena aquest llargmetratge en català sobre l'apassionant vida de l'artista en el context de la historia cultural i política de l'Espanya de transició. 'Constel·lació Portabella' es podrà veure a 'Docu2' el pròxim diumenge 1 de març a les 19:35h.
Pere Portabella és un gran director de cinema espanyol. Les seves pel·lícules 'Nocturn 29', 'El pont de Varsòvia' o 'El silenci després de Bach' s'han projectat en festivals tant prestigiosos com el de Cannes o de Venècia i avui formen part del nostre patrimoni cultural. L'obra de Portabella s'ha exposat al MACBA de Barcelona, al MoMA de Nova York i a l'exposició 'Documenta' de Kassel. Com a productor de cinema li devem 'El Cotxet' i 'Viridiana', del consagrat director Luis Buñuel. A més de la seva vessant artística, Pere Portabella va destacar com a polític: va ser elegit senador en les Corts Constituents entre 1977 i 1984 i la seva signatura està en la Constitució Espanyola.
'Constel·lació Portabella' està estructurada a en nou eixos temàtics:
- Buñuel que estàs als cels
- Un cinema experimental pop
- Pop també: política i societat
- Les històries sense arguments
- Els artistes còmplices
- L'art de la política
- Reflexions sobre la caiguda del mur (de Berlín)
- La pel·lícula com a contrapunt: Carles Santos i Bach
- Una performance per a Lorca.
Cada eix aborda una etapa de la producció i la vida de Pere Portabella, però al mateix temps valora elements comuns en altres autors i en altres obres. 'Constel·lació Portabella' és un recorregut per la vida apassionant del director, que alhora travessa la història cultural i política de l'Espanya dels últims setanta anys. Un documental que convida a deixar-se portar per la passió, la intel·ligència i la curiositat inesgotable que caracteritzen el protagonista.
