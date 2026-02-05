'Alexina B.' s'estrena aquest diumenge a 'Docu2'
- El documental recupera la figura d'Abel Barbin, una persona intersexual que aconsegueix identificar-se legalment com a home al segle XIX
- Diumenge 8 de febrer, a les 19:50 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Es podrà veure el diumenge 8 de febrer les 19:50 h a La 2Cat, dins de l'espai 'Docu2', presentat per Alicia Gómez.
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'Alexina B.', una ópera inspirada en la historia d'Adélaïde Herculine Barbin. Nascut a França el 1838, viu la seva infancia com a nena, però amb el pas dels anys descobreix la seva intersexualitat i decideix canviar de gènere. Després d'un traumàtic procediment judicial i mèdic, Barbin aconsegueix ser reconegut com a home, tot i que aquesta fita no serà prou per a impedir que se suïcidi.
Aquesta òpera posa el focus en el testimoni suggerent i commovedor d'Abel Barbin, especialment rellevant en l'univers sonor de la creadora, la compositora Raquel García-Tomás, Premi Nacional de la Música 2020.
La vida d'Abel Barbin suposa un precedent per al reconeixement de drets de les persones intersexuals. Se li atribueix el sexe femení en néixer, creix en un convent i, treballant com a institutriu, s'enamora d'una de les seves companyes. En una societat en la qual l'acceptació de la diferència era complicada i l'heterosexualitat, la norma, Barbin es reivindica com a home, canvia legalment de sexe i d'identitat, però, incapaç d'adaptar-se en una societat que el desplaça, s'acaba suïcidant en la seva solitud.
'Docu2' porta aquesta setmana una història potent i intensa que ens posa, com a comunitat, davant el mirall per la condemna i els perjudicis. El testimoni d'Abel Barbin revela la violència de les institucions religioses i mèdiques, així com la d'una societat heteronormativa, que no permet ni l'autoafirmació ni l'autodeterminació fora del binarisme de sexe i de gènere.
'Alexina B.' és la primera òpera espanyola protagonitzada per una persona intersexual. La seva creadora, la compositora Raquel García-Tomás, ha dut a terme aquest projecte al costat de la llibretista Irène Gayraud i de la directora d'escena Marta Pazos. L'òpera es podrà veure per primera vegada en català a La 2Cat el pròxim diumenge 8 de febrer a les 19:50 h, al programa de RTVE Catalunya presentat per Alicia Gómez, 'Docu2'.