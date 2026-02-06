Els imprescindibles d'aquest cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida David Pérez i 'Punts de vista' rep Eva Armisén i Mariona Esplugues
- Diumenge, Giulia Valle visita 'Noms propis', s'estrena 'Fes-me viral' i 'Docu2' emet 'Alexina B.'
- Dissabte 7 i diumenge 8 de febrer a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa, pel pròxim cap de setmana, una programació molt diversa per a tots els públics. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el diputat del PSC David Pérez i 'Punts de vista' rep l'artista Eva Armisén i l'actriu Mariona Esplugues. Diumenge, Giulia Valle visita 'Noms propis' i 'Docu2' emet per primera vegada en català a La 2Cat 'Alexina B.'. A més, s'estrena el concurs presentat per Nerea Sanfe 'Fes-me viral'.
Dissabte: un retorn a la política i estrenes culturals a Barcelona
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el diputat David Pérez del PSC, que ha tornat a l'activitat al Parlament de Catalunya després d'un transplantament de cor i un any de baixa a causa d'un infart. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les incidències a Rodalies.
12:40h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, celebra el programa número 400 amb la pintura directa i emotiva d'Eva Armisén, que presenta la seva darrera exposició artística 'La vida pintada'. En l'àmbit del teatre, el programa rep l'actriu Mariona Esplugues, que parlarà de 'Boja', una comèdia i monòleg que s'estrenarà la pròxima setmana al teatre La Villarroel de Barcelona. L'agenda d'actualitat arriba a 'Punts de vista' de la mà de la col·laboradora Rita Roig, mentre que Paula Hergar parlarà de sèries i Desirée De Fez farà un repàs a les darreres estrenes de cinema.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: creació musical, òpera transgressora i un concurs a les xarxes socials
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Giulia Valle. Compositora, contrabaixista i docent, ha après a viure i a crear entre mons diferents. Interessada en la neurociència, ara publica 'Cerebro en equipo. Neurociencia para el desempeño y la motivación en Música (y otras Artes)'.
15:00h a La 2Cat
La 2Cat estrena 'Fes-me viral', el nou programa de la comunicadora Nerea Sanfe. Es tracta d'un concurs fresc i intergeneracional en què dues parelles formades per avis i nets competiran per crear el vídeo més viral d’un esdeveniment cultural. Aquesta proposta combina entreteniment, xarxes socials i tecnologia amb la transmissió de valors i la complicitat entre generacions.
En el primer programa, la Nerea Sanfe visita La Vedruna, refugi únic per a conills abandonats a Catalunya. Allà el Berti i la seva iaia Anita, i l’Abril i l’Ava donaran veu a la problemática de l'abandonament d'aquests animals a través de la missió de fer viral la protectora.
17:55 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'Alexina B.', un documental sobre el procés de creació de l'òpera homónima de Raquel García-Tomás, Premi Nacional de Música 2020. En aquest viatge artístic, la compositora converteix la seva aproximació a la realitat intersexual en un motor d'empatia i inspiració, teixint una obra profunda i sensible que no sols rescata la figura d'Abel Barbin, sinó que dona visibilitat a un col·lectiu sovint silenciat.
19:50 h a La 2Cat