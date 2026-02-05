David Pérez, del PSC, a 'Aquí parlem'
David Pérez, vicepresident segon de la mesa del Parlament
Dissabte, 7 de febrer
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el diputat David Pérez del PSC. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les incidències a Rodalies.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista David Pérez, vicepresident segon de la mesa del Parlament i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. El 8 d'agost de 2024, abans de la investidura de Salvador Illa, David Pérez va patir un infart. Falgàs li demanarà per la seva recuperació, ara que ha tornat a l'activitat parlamentària, després d'un trasplantament de cor i un any de baixa. També parlaran dels pressupostos, que el govern confia que es trametin aquest primer trimestre de l'any.
El programa 'Aquí parlem' també repassarà l'activitat política i parlamentària centrada en la crisi de Rodalies. Aquesta setmana amb l'anàlisi de la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una comissió conjunta per donar explicacions sobre l'accident ferroviari de Gelida i la situació de Rodalies.