Nacho Martín Blanco del PP, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs també analitza la crisi ferroviària, després dels accidents d'Adamuz i Gelida
- Dissabte, 24 de gener, a les 11:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. Els dissabtes a La 2Cat i al Canal 24horas.
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats, per parlar de l'actualitat política.
El programa 'Aquí parlem' també analitza l'activitat política i parlamentària centrada aquesta setmana en la crisi ferroviària, després dels accidents d'Adamuz i Gelida. A més, la setmana vinent s'estrenarà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, com a president en funcions a la sessió control del Parlament, la primera de l'any, per l'hospitalització de Salvador Illa.