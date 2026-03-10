'Onlyfans', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La 2Cat amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El novè capítol tracta de la plataforma 'Onlyfans'
- Dimecres, 11 de març, a les 22:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres 11 de març, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la plataforma de contingut personalitzat 'Onlyfans'.
OnlyFans, la plataforma popularitzada pel contingut sexual d'una part dels canals, obre debats que van més enllà del sexe. És prostitució? És pornografia? Fomenta l'empoderament, o l'explotació sexual? D'una banda, aquest capítol parla del cos com a mercat, de precarietat, d’estigma i de llibertat individual. D'altra banda, Patrick Urbano i la resta de convidats posen sobre la taula els problemes reals d'Onlyfans si hi ha altres feines precàries que acceptem socialment.
El programa 'Onlyfans' d''I tu què faries?' planteja una pregunta controvertida: Si per pagar-te unes vacances haguessis d’obrir un compte d'OnlyFans, què faries? Hi contestaran els convidats Adaia Teruel, Laura Llevadot, Oriol Farrés i Sira Abenoza.
'I tu què faries?' és l'espai de debat que planteja dilemes sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. El presentador, Patrick Urbano, convida els espectadors a reflexionar els dimecres a la nit a La 2Cat.