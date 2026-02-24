'Cancel·lació', aquest dimecres a 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que sobre la vida quotidiana. El vuitè capítol tracta de la cultura de la cancel·lació
- Dimecres, 25 de febrer, a les 23:10 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres 25 de febrer, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la cultura de la cancel·lació.
La cancel·lació divideix opinions; És una eina del poble o una forma de censura? D'una banda, aquest capítol analitza si un personatge públic pot perdre privilegis quan una comunitat el cancel·la, és a dir, deixa de consumir els seus productes culturals, artístics o mediàtics, o tot forma part d'una moda temporal. D'altra banda, Patrick Urbano i la resta de convidats debaten si la cancel·lació és patrimoni d’una ideologia i si s’han de boicotejar empreses que no comparteixen els nostres valors.
El programa 'Cancel·lació' d'I tu què faries?' planteja una pregunta controvertida: Podem separar l’obra de l’autor? Si un artista té opinions amb les quals no estem d’acord, hem de deixar de consumir-lo? Hi contestaran els convidats Antonio Gómez, Helena Sardà, Jahel Queralt i Marta Roqueta.
