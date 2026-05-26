Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Premios de la Academia de la Música 2026, en directo la gala y los ganadores: Rosalía arranca con seis galardones

  • Con un total de 43 categorías, destacan nominados como Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky
  • La gala se celebra en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid y se puede seguir en directo en La 2 y en RTVE Play
LA2 LIVE
LA2 LIVE
RTVE.es

La Academia de la Música de España celebra este martes la tercera edición de sus premios, en una ceremonia que une a los profesionales de la industria para destacar el talento y el trabajo en la escena musical del país.

Los III Premios de la Academia de la Música se celebran en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid, en una gala presentada por la actriz y cantante Leonor Watling, que también se ha llevado el premio al mejor disco de jazz por Leo & Leo junto a su compañero Leo Sidrán.

Con un total de 43 categorías, destacan nominados como Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky, que optan a artista del año; así como Amaral o Leiva, que se unen a tres de los anteriores en la terna por el mejor álbum.

Entre los artistas emergentes destacan Barry B, La Paloma, Sanguijuelas del Guadiana, Rata y Ultraligera. Los premios que ya se conocían son los designados por la Junta Directiva de la organización, que preside la artista Sole Giménez: Premio a Mejor Sala de Conciertos para el Café Central de Madrid y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

"No me jubilé, me retiré de los escenarios", ha asegurado el artista catalán a TVE antes del inicio de la gala. Señala que es un "premio resultado de la supervivencia".

Para todos los públicos Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música | Ver
Serrat, primer Premio de Honor de la Academia de la Música

La ceremonia ha arrancado con un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta, con distintos artistas interpretando sus canciones de Extremoduro.

Un inicio muy flamenco

Los primeros premios han quedado marcados por un carácter muy flamenco, y no solo porque los hayan presentado Niña Pastori y Antonio Carmona, sino por los ganadores. En la categoría de mejor vídeo musical en versión larga, el galardón ha sido para el documental Flores para Antonio, que ya se había llevado el Goya a Mejor Canción Original. "Nuestro pulso late con la música, por eso es muy especial que nos deis este premio los músicos y las músicas", ha señalado Alba Flores, hija del difunto Antonio, en nombre de toda la familia.

El siguiente premio directamente fue el de mejor álbum de flamenco, para María Terremoto por Manifiesto, que ha reconocido que nació "desde el lado más oscuro" de su corazón, de sus "experiencias más turbias", pero el disco "es la luz al final del túnel".

Aunque el mejor álbum de música urbana podía cambiar la dinámica, no fue así, porque fue para Kaelis de Lia Kali y su voz rota que abarca tantos géneros, y le ha permitido ganar tres premios, junto al de mejor canción urbana por Chulx (con Eladio Carrión), así como mejor canción de rap/hip hop por En la cuerda floja.

Y en el mejor álbum de cantautor/a, también una voz con rasgos flamencos como la de Silvia Pérez Cruz, unida a la del portugués Salvador Sobral, se llevaron el premio, así como más adelante en la gala el de mejor canción en catalá/valencià/mallorquí por Ben ooca cosa tens.

Rosalía domina desde la pregala

Antes del inicio de la gala, para agilizar la entrega de los premios, se ha revelado el ganador de 26 de los mismos. Y la principal triunfadora ha sido Rosalía, ausente esta noche. La artista catalana ha ganado productora del año por LUX, mejor álbum de pop por ese mismo trabajo, mejor canción pop por La Perla, por la que también ha recibido el título de compositora del año, así como mejor videoclip por Berghain. Ya en la ceremonia, La Perla ha vuelto a triunfar como mejor canción en general del año.

A sus 33 años, Rosalía no para de recibir galardones, puesto que el pasado jueves recibió en Londres el premio Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, uno de los más prestigiosos de la industria. De hecho, se trata de la primera artista española que añade este galardón a su palmarés.

Otro de los premios que se han dado por la tarde es el de mejor canción pop-rock para Caída libre, que unió a Leiva con Robe Iniesta. "Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo", ha destacado el músico madrileño entre un aplauso generalizado y una dedicatoria para el exmiembro de Extremoduro "allá donde esté".

Leiva en la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Música de España

El cantante Leiva posa a su llegada a la gala de entrega de la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España EFE /Juanjo Martín

Guitarricadelafuente ha materializado los premios a mejor álbum de música alternativa por Spanish Leather y el de mejor canción de música alternativa por Babieca. Otro que se ha ido con dos galardones ha sido Diego Amador (mejor arreglo y mejor álbum instrumental por su Suite flamenca).

Entre los agraciados también se encuentran algunos artistas que ya cosecharon premios en ediciones previas como Rozalén (mejor canción de cantautor por Efímera), La Plazuela (mejor fusión/interpretación urbana por Mala de verdad) o Ale Acosta (junto a Baiuca por la mejor canción de música electrónica por PAEQB (Ale Acosta Remix)).

Todos los ganadores de los premios de la Academia de la Música 2026

Álbum del año

Si abro los ojos no es real - Amaia

Dolce Vita - Amaral

Gigante - Leiva

LUX - Rosalía

DAISY - rusowsky

Artista del año

Aitana

Amaia

Guitarricadelafuente

Rosalía

rusowsky

Compositor del año

Eva Amaral y Juan Aguirre, por Dolce Vita

Leiva, por El polvo de los días raros

Guitarricadelfuente, por Full time papi

Rosalía, por La Perla (feat Yahritza y su esencia) - GANADORA

Ruslán Mediavilla (rusowsky), por malibU

Valeria Castro, por Tiene que ser más fácil

Canción del año

M.A.P.S., de Amaia

Full time papi, de Guitarricadelfuente

Caida libre feat ROBE, de Leiva

La Perla (feat Yahritza y su esencia), de Rosalía - GANADORA

malibU, de rusowsky

Mejor nuevo artista

Barry B - Infancia mal calibrada

La Paloma - Un golpe de suerte

Rata - EP Niñato

Sanguijuelas del guadiana - Revola

Ultraligera - Pelo de foca

Mejor álbum pop

CUARTO AZUL, de Aitana

Si abro los ojos no es real, de Amaia

La boca del lobo, de Carlos Ares

Spanish Leather, de Guitarricadelafuente

LUX, de Rosalía - GANADORA

Mejor canción pop

Superestrella, de Aitana

M.A.P.S, de Amaia

Full Time Papi, de Guitarricadelafuente

¿Era esto la vida?, de Zahara

La Perla (feat Yahritza y su esencia), de Rosalía - GANADORA

Mejor álbum pop/rock

Dolce Vita, de Amaral - GANADORES

Me voy a permitir, de Luz Casal

50town, de Rubén Pozo

Everest, de Sidecars

Catalan Graffiti, de Sidonie

Mejor canción pop/rock

Dolce Vita, de Amaral

El amor te da miedo, de Kitai

Caída libre feat. ROBE, de Leiva - GANADOR

¿Qué has hecho conmigo?, de Luz Casal

La misma canción, de Sidecars

Mejor fusión, interpretación urbana

Tú et moi, de Judeline & Mc Morena

Mala de verdad, de La Plazuela

Kaelis, de Lia Kali

La Reina - Remix, de Lola Índigo

Te quedaste fuera, de Bewis de la Rosa & Catuxa Salom

Mejor álbum de música urbana

El interiorista, de Bejo

Escrito en la M-30, de Grecas

La madrugá, de Delaossa

Kaelis, de Lia Kali - GANADORA

afroLOVA 25', de RELS B

Mejor canción rap/hip-hop

Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, de Grecas

Invirtiendo en la pérdida, de Bejo & Kase.o & Ignatius Farray

Nueva season, de Delaossa

En la cuerda floja, de Lia Kali & Toni Anzis - GANADORES

Budokai, de Natos & Waor - Hoke

Mejor canción urbana

Chulx, de Lia Kali & Eladio Carrión - GANADORES

La sacapuntas, de Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna

Amor Bendito, de El Ougyy & Morad

Lokenecesitas, de Saiko ft Omar Courtz

TUCHAT, de Quevedo

Mejor álbum de música alternativa

Canciones contra el fin del mundo, de Alamedadosoulna

Solitud, de Carlos Escobedo

Spanish Leather, de Guitarricadelafuente - GANADOR

San Felices, de La Maravillosa Orquesta del Alcohol

Eternamente en vivo, de Lagartija Nick

Mejor canción de música alternativa

Mi diario, de Ginebras

Babieca, de Guitarricadelafuente - GANADOR

Mandamientos para la buena vida, de Karmento & Le parody

Los tiempos que vivimos, de La Maravillosa Orquesta del Alcohol

malibU, de rusowsky

Mejor álbum pop tradicional

¿Y ahora qué +?, de Alejandro Sanz

El recreo, de Colectivo Panamera

El tiempo no es oro, de Antonio Orozco

Me voy a permitir, de Luz Casal

Pueblo Salvaje II, de Manuel Carrasco

Mejor videoclip musical

Aralar, de Amaia

Full time papi, de Guitarricadelafuente

Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, de Rosalía - GANADORA

Mi nena, de Walls

Xorieri ft. Oreka Tx, de Izaro & Baiuca

Mejor álbum flamenco

El primer llanto, de Alejandro Hurtado

Manifiesto, de María Terremoto - GANADORA

Directo en el círculo flamenco de Madrid, de Luis El Zambo

Nerja, de Rafael Niqueni

El fuego que llevo dentro, de Lela Soto

Guerra a todo eso, de Frente Abierto

Mejor álbum cantautor/a

Sílvia & Salvador, de Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz - GANADORES

Judit Neddermann & Pau Figuers, de Judit Neddermann & Pau Figuers

No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), de Rafael Berrio

Parceiros, de Pedro Guerra

El cuerpo después de todo, de Valeria Castro

Mejor álbum rock

Joven y arrogante, de Ilegales

Ecdisis, de Ciclonautas

El monte de los aullidos, de Fito & Fitipaldis - GANADOR

El dios de América, de King Sapo

Malici, de Mago de Oz

Mejor video musical, versión larga

Escrito en la M-30 (Full álbum) - Grecas

Live at the Montreux Jazz Festival 2025 - Gilipojazz

Hasta que me quede sin voz (película documental) - Leiva

Flores para Antonio - Alba Flores - GANADORA

Tete, Tocar lo invisble - Tete Montoliu

Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad...

Caminar el tiempo, de Blanca Paloma

El amor de mi vida, de Pilar Onares

Flores para Antonio, de Alba Flores

Todos somos Gaza, de Carlos M. Jara

Hasta que me quede sin voz (canción original), de Leiva - GANADOR

Es noticia: