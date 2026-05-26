Premios de la Academia de la Música 2026, en directo la gala y los ganadores: Rosalía arranca con seis galardones

La Academia de la Música de España celebra este martes la tercera edición de sus premios, en una ceremonia que une a los profesionales de la industria para destacar el talento y el trabajo en la escena musical del país.

Los III Premios de la Academia de la Música se celebran en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid, en una gala presentada por la actriz y cantante Leonor Watling, que también se ha llevado el premio al mejor disco de jazz por Leo & Leo junto a su compañero Leo Sidrán.

Con un total de 43 categorías, destacan nominados como Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky, que optan a artista del año; así como Amaral o Leiva, que se unen a tres de los anteriores en la terna por el mejor álbum.

“Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música, en #Canal24horas: "España tiene muchísimo talento musical y se está viendo en estos premios"



Puedes seguir la gala a partir de las 22.20h en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/ksmvGLiVKu“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 26, 2026

Entre los artistas emergentes destacan Barry B, La Paloma, Sanguijuelas del Guadiana, Rata y Ultraligera. Los premios que ya se conocían son los designados por la Junta Directiva de la organización, que preside la artista Sole Giménez: Premio a Mejor Sala de Conciertos para el Café Central de Madrid y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

"No me jubilé, me retiré de los escenarios", ha asegurado el artista catalán a TVE antes del inicio de la gala. Señala que es un "premio resultado de la supervivencia".

02.03 min Serrat, primer Premio de Honor de la Academia de la Música

La ceremonia ha arrancado con un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta, con distintos artistas interpretando sus canciones de Extremoduro.

Un inicio muy flamenco Los primeros premios han quedado marcados por un carácter muy flamenco, y no solo porque los hayan presentado Niña Pastori y Antonio Carmona, sino por los ganadores. En la categoría de mejor vídeo musical en versión larga, el galardón ha sido para el documental Flores para Antonio, que ya se había llevado el Goya a Mejor Canción Original. "Nuestro pulso late con la música, por eso es muy especial que nos deis este premio los músicos y las músicas", ha señalado Alba Flores, hija del difunto Antonio, en nombre de toda la familia. El siguiente premio directamente fue el de mejor álbum de flamenco, para María Terremoto por Manifiesto, que ha reconocido que nació "desde el lado más oscuro" de su corazón, de sus "experiencias más turbias", pero el disco "es la luz al final del túnel". Aunque el mejor álbum de música urbana podía cambiar la dinámica, no fue así, porque fue para Kaelis de Lia Kali y su voz rota que abarca tantos géneros, y le ha permitido ganar tres premios, junto al de mejor canción urbana por Chulx (con Eladio Carrión), así como mejor canción de rap/hip hop por En la cuerda floja. Y en el mejor álbum de cantautor/a, también una voz con rasgos flamencos como la de Silvia Pérez Cruz, unida a la del portugués Salvador Sobral, se llevaron el premio, así como más adelante en la gala el de mejor canción en catalá/valencià/mallorquí por Ben ooca cosa tens.

Rosalía domina desde la pregala Antes del inicio de la gala, para agilizar la entrega de los premios, se ha revelado el ganador de 26 de los mismos. Y la principal triunfadora ha sido Rosalía, ausente esta noche. La artista catalana ha ganado productora del año por LUX, mejor álbum de pop por ese mismo trabajo, mejor canción pop por La Perla, por la que también ha recibido el título de compositora del año, así como mejor videoclip por Berghain. Ya en la ceremonia, La Perla ha vuelto a triunfar como mejor canción en general del año. A sus 33 años, Rosalía no para de recibir galardones, puesto que el pasado jueves recibió en Londres el premio Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, uno de los más prestigiosos de la industria. De hecho, se trata de la primera artista española que añade este galardón a su palmarés. Otro de los premios que se han dado por la tarde es el de mejor canción pop-rock para Caída libre, que unió a Leiva con Robe Iniesta. "Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo", ha destacado el músico madrileño entre un aplauso generalizado y una dedicatoria para el exmiembro de Extremoduro "allá donde esté". El cantante Leiva posa a su llegada a la gala de entrega de la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España EFE /Juanjo Martín Guitarricadelafuente ha materializado los premios a mejor álbum de música alternativa por Spanish Leather y el de mejor canción de música alternativa por Babieca. Otro que se ha ido con dos galardones ha sido Diego Amador (mejor arreglo y mejor álbum instrumental por su Suite flamenca). Entre los agraciados también se encuentran algunos artistas que ya cosecharon premios en ediciones previas como Rozalén (mejor canción de cantautor por Efímera), La Plazuela (mejor fusión/interpretación urbana por Mala de verdad) o Ale Acosta (junto a Baiuca por la mejor canción de música electrónica por PAEQB (Ale Acosta Remix)).