Premios de la Academia de la Música 2026, en directo la gala y los ganadores: Rosalía arranca con seis galardones
- Con un total de 43 categorías, destacan nominados como Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky
- La gala se celebra en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid y se puede seguir en directo en La 2 y en RTVE Play
La Academia de la Música de España celebra este martes la tercera edición de sus premios, en una ceremonia que une a los profesionales de la industria para destacar el talento y el trabajo en la escena musical del país.
Los III Premios de la Academia de la Música se celebran en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid, en una gala presentada por la actriz y cantante Leonor Watling, que también se ha llevado el premio al mejor disco de jazz por Leo & Leo junto a su compañero Leo Sidrán.
Con un total de 43 categorías, destacan nominados como Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky, que optan a artista del año; así como Amaral o Leiva, que se unen a tres de los anteriores en la terna por el mejor álbum.
“Sole Giménez, presidenta de la Academia de la Música, en #Canal24horas: "España tiene muchísimo talento musical y se está viendo en estos premios"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 26, 2026
Puedes seguir la gala a partir de las 22.20h en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/ksmvGLiVKu“
Entre los artistas emergentes destacan Barry B, La Paloma, Sanguijuelas del Guadiana, Rata y Ultraligera. Los premios que ya se conocían son los designados por la Junta Directiva de la organización, que preside la artista Sole Giménez: Premio a Mejor Sala de Conciertos para el Café Central de Madrid y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.
"No me jubilé, me retiré de los escenarios", ha asegurado el artista catalán a TVE antes del inicio de la gala. Señala que es un "premio resultado de la supervivencia".
La ceremonia ha arrancado con un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta, con distintos artistas interpretando sus canciones de Extremoduro.
Un inicio muy flamenco
Los primeros premios han quedado marcados por un carácter muy flamenco, y no solo porque los hayan presentado Niña Pastori y Antonio Carmona, sino por los ganadores. En la categoría de mejor vídeo musical en versión larga, el galardón ha sido para el documental Flores para Antonio, que ya se había llevado el Goya a Mejor Canción Original. "Nuestro pulso late con la música, por eso es muy especial que nos deis este premio los músicos y las músicas", ha señalado Alba Flores, hija del difunto Antonio, en nombre de toda la familia.
El siguiente premio directamente fue el de mejor álbum de flamenco, para María Terremoto por Manifiesto, que ha reconocido que nació "desde el lado más oscuro" de su corazón, de sus "experiencias más turbias", pero el disco "es la luz al final del túnel".
Aunque el mejor álbum de música urbana podía cambiar la dinámica, no fue así, porque fue para Kaelis de Lia Kali y su voz rota que abarca tantos géneros, y le ha permitido ganar tres premios, junto al de mejor canción urbana por Chulx (con Eladio Carrión), así como mejor canción de rap/hip hop por En la cuerda floja.
Y en el mejor álbum de cantautor/a, también una voz con rasgos flamencos como la de Silvia Pérez Cruz, unida a la del portugués Salvador Sobral, se llevaron el premio, así como más adelante en la gala el de mejor canción en catalá/valencià/mallorquí por Ben ooca cosa tens.
Rosalía domina desde la pregala
Antes del inicio de la gala, para agilizar la entrega de los premios, se ha revelado el ganador de 26 de los mismos. Y la principal triunfadora ha sido Rosalía, ausente esta noche. La artista catalana ha ganado productora del año por LUX, mejor álbum de pop por ese mismo trabajo, mejor canción pop por La Perla, por la que también ha recibido el título de compositora del año, así como mejor videoclip por Berghain. Ya en la ceremonia, La Perla ha vuelto a triunfar como mejor canción en general del año.
A sus 33 años, Rosalía no para de recibir galardones, puesto que el pasado jueves recibió en Londres el premio Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, uno de los más prestigiosos de la industria. De hecho, se trata de la primera artista española que añade este galardón a su palmarés.
Otro de los premios que se han dado por la tarde es el de mejor canción pop-rock para Caída libre, que unió a Leiva con Robe Iniesta. "Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo", ha destacado el músico madrileño entre un aplauso generalizado y una dedicatoria para el exmiembro de Extremoduro "allá donde esté".
Guitarricadelafuente ha materializado los premios a mejor álbum de música alternativa por Spanish Leather y el de mejor canción de música alternativa por Babieca. Otro que se ha ido con dos galardones ha sido Diego Amador (mejor arreglo y mejor álbum instrumental por su Suite flamenca).
Entre los agraciados también se encuentran algunos artistas que ya cosecharon premios en ediciones previas como Rozalén (mejor canción de cantautor por Efímera), La Plazuela (mejor fusión/interpretación urbana por Mala de verdad) o Ale Acosta (junto a Baiuca por la mejor canción de música electrónica por PAEQB (Ale Acosta Remix)).
Todos los ganadores de los premios de la Academia de la Música 2026
Álbum del año
Si abro los ojos no es real - Amaia
Dolce Vita - Amaral
Gigante - Leiva
LUX - Rosalía
DAISY - rusowsky
Artista del año
Aitana
Amaia
Guitarricadelafuente
Rosalía
rusowsky
Compositor del año
Eva Amaral y Juan Aguirre, por Dolce Vita
Leiva, por El polvo de los días raros
Guitarricadelfuente, por Full time papi
Rosalía, por La Perla (feat Yahritza y su esencia) - GANADORA
Ruslán Mediavilla (rusowsky), por malibU
Valeria Castro, por Tiene que ser más fácil
Canción del año
M.A.P.S., de Amaia
Full time papi, de Guitarricadelfuente
Caida libre feat ROBE, de Leiva
La Perla (feat Yahritza y su esencia), de Rosalía - GANADORA
malibU, de rusowsky
Mejor nuevo artista
Barry B - Infancia mal calibrada
La Paloma - Un golpe de suerte
Rata - EP Niñato
Sanguijuelas del guadiana - Revola
Ultraligera - Pelo de foca
Mejor álbum pop
CUARTO AZUL, de Aitana
Si abro los ojos no es real, de Amaia
La boca del lobo, de Carlos Ares
Spanish Leather, de Guitarricadelafuente
LUX, de Rosalía - GANADORA
Mejor canción pop
Superestrella, de Aitana
M.A.P.S, de Amaia
Full Time Papi, de Guitarricadelafuente
¿Era esto la vida?, de Zahara
La Perla (feat Yahritza y su esencia), de Rosalía - GANADORA
Mejor álbum pop/rock
Dolce Vita, de Amaral - GANADORES
Me voy a permitir, de Luz Casal
50town, de Rubén Pozo
Everest, de Sidecars
Catalan Graffiti, de Sidonie
Mejor canción pop/rock
Dolce Vita, de Amaral
El amor te da miedo, de Kitai
Caída libre feat. ROBE, de Leiva - GANADOR
¿Qué has hecho conmigo?, de Luz Casal
La misma canción, de Sidecars
Mejor fusión, interpretación urbana
Tú et moi, de Judeline & Mc Morena
Mala de verdad, de La Plazuela
Kaelis, de Lia Kali
La Reina - Remix, de Lola Índigo
Te quedaste fuera, de Bewis de la Rosa & Catuxa Salom
Mejor álbum de música urbana
El interiorista, de Bejo
Escrito en la M-30, de Grecas
La madrugá, de Delaossa
Kaelis, de Lia Kali - GANADORA
afroLOVA 25', de RELS B
Mejor canción rap/hip-hop
Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado, de Grecas
Invirtiendo en la pérdida, de Bejo & Kase.o & Ignatius Farray
Nueva season, de Delaossa
En la cuerda floja, de Lia Kali & Toni Anzis - GANADORES
Budokai, de Natos & Waor - Hoke
Mejor canción urbana
Chulx, de Lia Kali & Eladio Carrión - GANADORES
La sacapuntas, de Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna
Amor Bendito, de El Ougyy & Morad
Lokenecesitas, de Saiko ft Omar Courtz
TUCHAT, de Quevedo
Mejor álbum de música alternativa
Canciones contra el fin del mundo, de Alamedadosoulna
Solitud, de Carlos Escobedo
Spanish Leather, de Guitarricadelafuente - GANADOR
San Felices, de La Maravillosa Orquesta del Alcohol
Eternamente en vivo, de Lagartija Nick
Mejor canción de música alternativa
Mi diario, de Ginebras
Babieca, de Guitarricadelafuente - GANADOR
Mandamientos para la buena vida, de Karmento & Le parody
Los tiempos que vivimos, de La Maravillosa Orquesta del Alcohol
malibU, de rusowsky
Mejor álbum pop tradicional
¿Y ahora qué +?, de Alejandro Sanz
El recreo, de Colectivo Panamera
El tiempo no es oro, de Antonio Orozco
Me voy a permitir, de Luz Casal
Pueblo Salvaje II, de Manuel Carrasco
Mejor videoclip musical
Aralar, de Amaia
Full time papi, de Guitarricadelafuente
Berghain - feat. Björk & Yves Tumor, de Rosalía - GANADORA
Mi nena, de Walls
Xorieri ft. Oreka Tx, de Izaro & Baiuca
Mejor álbum flamenco
El primer llanto, de Alejandro Hurtado
Manifiesto, de María Terremoto - GANADORA
Directo en el círculo flamenco de Madrid, de Luis El Zambo
Nerja, de Rafael Niqueni
El fuego que llevo dentro, de Lela Soto
Guerra a todo eso, de Frente Abierto
Mejor álbum cantautor/a
Sílvia & Salvador, de Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz - GANADORES
Judit Neddermann & Pau Figuers, de Judit Neddermann & Pau Figuers
No es para menos (canciones inéditas 1984-2019), de Rafael Berrio
Parceiros, de Pedro Guerra
El cuerpo después de todo, de Valeria Castro
Mejor álbum rock
Joven y arrogante, de Ilegales
Ecdisis, de Ciclonautas
El monte de los aullidos, de Fito & Fitipaldis - GANADOR
El dios de América, de King Sapo
Malici, de Mago de Oz
Mejor video musical, versión larga
Escrito en la M-30 (Full álbum) - Grecas
Live at the Montreux Jazz Festival 2025 - Gilipojazz
Hasta que me quede sin voz (película documental) - Leiva
Flores para Antonio - Alba Flores - GANADORA
Tete, Tocar lo invisble - Tete Montoliu
Mejor canción BSO series, videojuegos, publicidad...
Caminar el tiempo, de Blanca Paloma
El amor de mi vida, de Pilar Onares
Flores para Antonio, de Alba Flores
Todos somos Gaza, de Carlos M. Jara
Hasta que me quede sin voz (canción original), de Leiva - GANADOR