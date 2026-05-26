Cara y cruz en Roland Garros para los españoles: Landaluce gana pero Bouzas se despide

La representación española en Roland Garros sufrió emociones dispares en el día de hoy. Por un lado, victoria sufrida de Martín Landaluce en el cuadro masculino, con lo que estrena su casillero en un Grand Slam. Por otro, la derrota contundente de Jessica Bouzas ante la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Landaluce se impuso en un partido titánico

El madrileño de 20 años cerró en cinco sets su primer triunfo en un grande, contra el boliviano Juan Carlos Prado Angelo, como él ex número 1 del mundo júnior, que le llevó al extremo, 6-3, 4-6, 6-2, 6-7(3) y 6-4 en cuatro horas y media de maratón bajo temperaturas por encima de los 30 grados.

El español, que había perdido el año pasado en la primera ronda del Abierto de Australia, su única incursión hasta ahora en el cuadro final de un grande, llevó la iniciativa en todo momento, pero se encontró con la resistencia severa del boliviano, que le llevó al extremo.

Un partido que pudo cerrar el español en el cuarto set, cuando disponía de dos saques de su rival y llegó a servir para cerrar el duelo, pero ahí entró en juego el pundonor de Prado Angelo, que se aferró al duelo y forzó un juego de desempate en el que desarboló a su rival.

Ahí aparecieron los problemas de Landaluce, que en varias ocasiones fue tratado en la pista.

La historia estuvo a punto de repetirse en el quinto, cuando Landaluce se colocó 5-1 y servicio, pero dejó al boliviano acercarse a 5-4. Ahí le tembló la mano a Prado Angelo, que tras salvar cuatro bolas de partido dio una caña en la quinta y dio la victoria a su rival, que lo celebró con rabia lanzando la raqueta contra el suelo. "Estoy aprendiendo, seguro que en el futuro podré cerrar más fácil estos partidos", analizó.

Un punto más en la evolución de este tenista de 20 años, actual 69 del ránking gracias a su buena actuación en Roma, donde entró en el cuadro final rescatado de la fase previa y alcanzó los cuartos de final.

Landaluce se medirá por un puesto en tercera ronda contra el checo Vit Kopriva, 66 del mundo, que tumbó el francés Corentin Moutet, trigésimo cabeza de serie, también a cinco sets.