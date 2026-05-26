Croydon vs. Vallecas (o en otras palabras, Crystal Palace vs. Rayo): el fútbol de barrio en el centro de Europa
- Una serie de paralelismos dan para plantearse si Croydon es a Londres lo que Vallecas es en Madrid
- El equipo de la Premier gasta tres veces más en salarios que el club madrileño
Lo que va a pasar sobre el césped del Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), es mucho más que una final de Conference. El enfrentamiento entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano es único, nadie lo ha visto antes. Por muchas bases de datos que consultemos, no hay precedentes históricos entre ambos contrincantes.
Esta es la primera final para el equipo del sur de Madrid en los 102 años de historia que tiene el club. El Crystal Palace tiene un poco más de experiencia, ha jugado cuatro finales, pero todas en Inglaterra (3 FA Cup y 1 Community Shiels). Un partido que eriza la piel a ambos equipos y, sobre todo, a ambos barrios. Vallecas vs Croydon.
El barrio de Vallecas
Más que un barrio podría decirse que es un sentimiento eso de ser de Vallecas (360.000 habitantes) y del Rayo. Un orgullo de pertenencia basado en la resistencia, la humildad y la identidad obrera.
En la élite del fútbol español, el Rayo Vallecano mantiene esa esencia de fútbol de barrio, donde toca esforzarse y sufrir. Dónde no descender es un éxito. Dónde los jugadores entran andando al estadio y pasan desapercibidos entre la gente. Dónde se duchan en casa los días que el agua caliente no llega a los vestuarios del Estadio de Vallecas.
Sin los grandes lujos a los que nos tiene acostumbrado el fútbol de primera, y en medio de una guerra (pública y larga) entre aficionados y directiva, el Rayito ha llegado ahí, a una final en Europa. A 90 minutos de ganar su primer título.
El barrio de Croydon
A 1.710 Km de Vallecas está el Selhurst Park Stadium, en el barrio londinense de Croydon (392.000 habitantes), la casa del Crystal Palace.
Igual que el Rayo Vallecano, el club de la Premier también se siente un equipo de barrio. Cuenta con una de las hinchadas más fieles y ruidosas del fútbol inglés.
Es una de las zonas más asequibles para comprar una vivienda en Londres y, casualidades de la vida, igual que Vallecas, también se encuentra al sur de la ciudad.
Podríamos decir que Croydon es en Londres lo que Vallecas es en Madrid.
Masa salarial
Aunque no todo es tan igual. Si hablamos de dinero, hay grandes diferencias. La masa salarial del Rayo Vallecano, según plataformas especializadas, es de 41,8 millones de euros, mientras que la del Crystal Palace es de 120 millones de euros.
“👀 ¿Conoce el @CPFC al @RayoVallecano ?— Teledeporte (@teledeporte) May 26, 2026
⚽ ¡Yéremy Pino responde!
🗣️ "Yo los conozco muy bien y les he dicho cómo juegan algunos futbolistas."
🗣️ "Esta es mi sexta final europea y la vivo con los mismos nervios y ganas". pic.twitter.com/BTKBvHABQf“
Una diferencia considerable. Y es que el equipo de Yéremy Pino ha invertido mucho más de lo habitual en esta temporada 2025/2026. En el éxito del equipo inglés también ha tenido mucho que ver su entrenador, la llegada de Oliver Glasner en 2024 revolucionó el club y pasó de ser un equipo de la tabla media-baja de la premier a competir en Europa y ser un club respetado tácticamente en Inglaterra.
El Glasner de Vallecas
Como Oliver en Croydon, en Vallecas está Iñigo Pérez. Con menos presupuesto y peores infraestructuras, el de Pamplona ha conseguido lo mismo: llegar a una final de Conference.
Igual que Glasner, llegó al Rayo en 2024 con el equipo acercándose peligrosamente al descenso y un vestuario bastante tocado. Con 36 años era su primera experiencia como entrenador principal y con la corta plantilla que tenía, supo sacar partido a sus jugadores.
Dos años después de su llegada, el equipo es octavo en LaLiga asegurándose estar en Europa League la temporada que viene y en unas horas capitaneará al Rayo en su primera final de la historia.
La afición de ambos equipos ha demostrado que está en la buenas y, sobre todo, en las malas. Da igual quién levante esa copa, ganará el barrio.
Iñigo Pérez: "Más allá de las comparaciones y el presupuesto, debemos representar muy bien lo que es el barrio de Vallecas"
El entrenador del Rayo Vallecano, ha dicho en la rueda de prensa previa a la final de la Conference ante el Crystal Palace que deben tratar de "obviar los focos para ir a esa sensación de disfrute al jugar en el patio de recreo cuando eras niño" y "replicar las cosas buenas" que les han llevado hasta este escenario.
"Más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en presupuestos, en valores de mercado y este tipo de cuestiones añadidas al deporte en las últimas décadas, que no tienen nada que ver con el juego, debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar a casa. Hay que mantener el fuego, nuestra identidad. El resultado no lo podemos controlar pero lo anterior sí", confesó el técnico navarro, que reconoció que siente "una deuda emocional" con la afición.