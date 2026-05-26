Croydon vs. Vallecas (o en otras palabras, Crystal Palace vs. Rayo): el fútbol de barrio en el centro de Europa

Lo que va a pasar sobre el césped del Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), es mucho más que una final de Conference. El enfrentamiento entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano es único, nadie lo ha visto antes. Por muchas bases de datos que consultemos, no hay precedentes históricos entre ambos contrincantes.

Esta es la primera final para el equipo del sur de Madrid en los 102 años de historia que tiene el club. El Crystal Palace tiene un poco más de experiencia, ha jugado cuatro finales, pero todas en Inglaterra (3 FA Cup y 1 Community Shiels). Un partido que eriza la piel a ambos equipos y, sobre todo, a ambos barrios. Vallecas vs Croydon.

El barrio de Vallecas Más que un barrio podría decirse que es un sentimiento eso de ser de Vallecas (360.000 habitantes) y del Rayo. Un orgullo de pertenencia basado en la resistencia, la humildad y la identidad obrera. El Rayo Vallecano hace historia y alcanza su primera final europea tras ganar en Estrasburgo JAVIER BASTIDA En la élite del fútbol español, el Rayo Vallecano mantiene esa esencia de fútbol de barrio, donde toca esforzarse y sufrir. Dónde no descender es un éxito. Dónde los jugadores entran andando al estadio y pasan desapercibidos entre la gente. Dónde se duchan en casa los días que el agua caliente no llega a los vestuarios del Estadio de Vallecas. Sin los grandes lujos a los que nos tiene acostumbrado el fútbol de primera, y en medio de una guerra (pública y larga) entre aficionados y directiva, el Rayito ha llegado ahí, a una final en Europa. A 90 minutos de ganar su primer título.

El barrio de Croydon A 1.710 Km de Vallecas está el Selhurst Park Stadium, en el barrio londinense de Croydon (392.000 habitantes), la casa del Crystal Palace. Igual que el Rayo Vallecano, el club de la Premier también se siente un equipo de barrio. Cuenta con una de las hinchadas más fieles y ruidosas del fútbol inglés. Es una de las zonas más asequibles para comprar una vivienda en Londres y, casualidades de la vida, igual que Vallecas, también se encuentra al sur de la ciudad. Podríamos decir que Croydon es en Londres lo que Vallecas es en Madrid.

Masa salarial Aunque no todo es tan igual. Si hablamos de dinero, hay grandes diferencias. La masa salarial del Rayo Vallecano, según plataformas especializadas, es de 41,8 millones de euros, mientras que la del Crystal Palace es de 120 millones de euros. “👀 ¿Conoce el @CPFC al @RayoVallecano ?



⚽ ¡Yéremy Pino responde!



🗣️ "Yo los conozco muy bien y les he dicho cómo juegan algunos futbolistas."



🗣️ "Esta es mi sexta final europea y la vivo con los mismos nervios y ganas". pic.twitter.com/BTKBvHABQf“ — Teledeporte (@teledeporte) May 26, 2026 Una diferencia considerable. Y es que el equipo de Yéremy Pino ha invertido mucho más de lo habitual en esta temporada 2025/2026. En el éxito del equipo inglés también ha tenido mucho que ver su entrenador, la llegada de Oliver Glasner en 2024 revolucionó el club y pasó de ser un equipo de la tabla media-baja de la premier a competir en Europa y ser un club respetado tácticamente en Inglaterra.