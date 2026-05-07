El Rayo Vallecano hace historia y alcanza su primera final europea tras ganar en Estrasburgo

El Rayo Vallecano sigue haciendo historia. Ha ganado 0-1 al Estrasburgo (0-2 en el global) y se clasifica a la final de la Conference League. Es la primera vez que el equipo de la franja alcanza una final europea. Será el próximo 27 de mayo en Leipzig contra el Crystal Palace.

El conjunto vallecano consigue este billete a la final tras jugar un espectacular partido en el que no salió a especular con el resultado de la ida sino a ganar también este partido de vuelta. El gol fue obra de Alemao en el minuto 42 de la primera parte. En el 92, apareció Alfonso Batalla y paró un penalti. Una eliminatoria prácticamente perfecta que permite a los de Íñigo Pérez seguir haciendo historia por Europa

Una puesta en escena rayista muy potente Si alguien pensaba que el Rayo había salido del barrio a especular con el marcador estaba equivocado. El equipo de la franja se plantó en tierras franceses a ganar el partido. Ese era el plan de Íñigo Pérez y era lo que sus futbolistas ejecutaron en los cuarenta y cinco minutos iniciales. Porque lo cierto, es que la primera mitad fue un baño del Rayo. Y no hacía falta mirar las estadísticas al descanso (60% de posesión y 15 remates) para corroborar aquello. Bastaba con sentarse y disfrutar de la valentía y juego del Rayo Vallecano. Porque precisamente eso, disfrutar, era lo que estaban haciendo los once futbolistas elegidos por Íñigo Pérez. La primera amenaza del Rayo llegó en el minuto siete en la cabeza de Alemao en el área pequeña. Paró el portero local, Senders. En el veintisiete, Isi sacaba a pasear el cañón que tiene como pierna izquierda con un tiro que se fue lamiendo el poste derecho.