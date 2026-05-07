La Plazuela apuesta por la escucha "tranquila y consciente" contra la sobrestimulación: "Es difícil detenerte" | La Revuelta
- El dúo granadino presenta su segundo disco, Nº0 (D.L.Y.), interpretando en La Revuelta la canción "Tiempos raros"
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Manuel Hidalgo Sierra “El Indio” y Luis Gonzaga Abril Martín “El Nitro”, los componentes de La Plazuela, llegaban a La Revuelta nerviosos, porque “estamos acostumbrados a ir a sitios y hablar de música, y aquí no”, lo que hace que sea “el único sitio donde tengo pánico escénico”. Y así fue como consiguieron que se hablase de música en su charla con David Broncano, mencionando sus acordes favoritos, explicando por qué han empezado a formarse académicamente o analizando los modos de consumo cultural de la actualidad. Y, por supuesto, con una actuación en directo para presentar su segundo disco, Nº0 (D.L.Y.), interpretando la canción “Tiempos raros”.
La responsabilidad de estudiar música
Generalmente, los músicos se forman para poder desarrollar una carrera, pero el caso de La Plazuela ha sido el opuesto. A sus 28 años y con una exitosa, aunque incipiente, trayectoria profesional, El Nitro está empezando a estudiar música por “responsabilidad” y compromiso con su oficio: “Me dedico a ello y gano dinero con ello, qué menos que dedicarle tiempo”, expresaba el artista. Y así ha sido como ha descubierto que sus acordes favoritos son los maj7, compuestos por cuatro notas con séptima mayor, y mi9, en homenaje a Juan Habichuela, histórico guitarrista flamenco y padre de Antonio Carmona (Ketama). “En la música siempre tienes que estar actualizándote y poniéndote retos, porque si no es fácil caer en hacer siempre lo mismo”, reflexionaba El Indio. Un ejemplo de ello fue Robe Iniesta y Extremoduro, que “fueron consecuentes con su época y con lo que tocaba en cada momento”. Y es que, en su opinión, la trayectoria “es cambiante porque la vida de un humano no es siempre igual: las canciones no pueden ser las mismas”.
Disfrutar la música “de forma tranquila y consciente”
“Para mí, el artista es el que vive como artista, todos los días pendiente y dispuesto a escuchar lo que le da la vida”. Una declaración de intenciones por parte de El Nitro que sirve para reflejar la importancia que otorga a su música el dúo granadino La Plazuela. “Estamos tan sobrestimulados cada vez es más difícil detenerte un momento en ti para disfrutar de algo”, analizaban, antes de entregar a David Broncano su nuevo disco, Nº0 (D.L.Y.). Un trabajo para que “tuvimos que parar un año en seco, aunque se vea como algo en contra de la industria”. Y es precisamente por ello que quieren “que la gente lo consuma de esa manera: tranquila y consciente”. Una muestra de su arte, que combina la introspección con lo festivo, es la canción “Tiempos raros”, que interpretan en La Revuelta. Y lo hacen con Ignacio Morales Cano a la guitarra, José Luis Mesa Molinero en el bajo, Javier Moreno Sánchez en la batería, Antonio Carmona López Pintor en la percusión y Alejandro Duato Rodríguez en los teclados, y un coro formado por Carmen Cortés Bujosa, María Blanco Ceballos, Manuela Rodríguez Carrasco, Alicia Jiménez Pérez, Ángela Rodríguez Cortes y María Reyes Moreno Romero.