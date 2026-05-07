La Plazuela apuesta por la escucha "tranquila y consciente" contra la sobrestimulación: "Es difícil detenerte" | La Revuelta

Manuel Hidalgo Sierra “El Indio” y Luis Gonzaga Abril Martín “El Nitro”, los componentes de La Plazuela, llegaban a La Revuelta nerviosos, porque “estamos acostumbrados a ir a sitios y hablar de música, y aquí no”, lo que hace que sea “el único sitio donde tengo pánico escénico”. Y así fue como consiguieron que se hablase de música en su charla con David Broncano, mencionando sus acordes favoritos, explicando por qué han empezado a formarse académicamente o analizando los modos de consumo cultural de la actualidad. Y, por supuesto, con una actuación en directo para presentar su segundo disco, Nº0 (D.L.Y.), interpretando la canción “Tiempos raros”.

La responsabilidad de estudiar música Generalmente, los músicos se forman para poder desarrollar una carrera, pero el caso de La Plazuela ha sido el opuesto. A sus 28 años y con una exitosa, aunque incipiente, trayectoria profesional, El Nitro está empezando a estudiar música por “responsabilidad” y compromiso con su oficio: “Me dedico a ello y gano dinero con ello, qué menos que dedicarle tiempo”, expresaba el artista. Y así ha sido como ha descubierto que sus acordes favoritos son los maj7, compuestos por cuatro notas con séptima mayor, y mi9, en homenaje a Juan Habichuela, histórico guitarrista flamenco y padre de Antonio Carmona (Ketama). “En la música siempre tienes que estar actualizándote y poniéndote retos, porque si no es fácil caer en hacer siempre lo mismo”, reflexionaba El Indio. Un ejemplo de ello fue Robe Iniesta y Extremoduro, que “fueron consecuentes con su época y con lo que tocaba en cada momento”. Y es que, en su opinión, la trayectoria “es cambiante porque la vida de un humano no es siempre igual: las canciones no pueden ser las mismas”.