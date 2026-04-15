La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 15 de abril con Antonio Carmona

Miembro de una de las grandes dinastías flamencas de nuestro país y líder de uno de los grupos más icónicos de nuestra música, Ketama, Antonio Carmona es el invitado de hoy 15 de abril en La Revuelta de David Broncano. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta bajo demanda.

La doble carrera de Antonio Carmona Hijo y sobrino de Juan y Pepe Habichuela, míticos guitarristas flamencos, Antonio Carmona lideró durante dos décadas una de las bandas más icónicas de la música española, como lo fue Ketama, junto a su primo Josemi Carmona y su hermano Juan Carmona. Tras convertirse en figura clave y referente del mestizaje y la música fusión, el artista nacido en Granada emprendió una carrera en solitario que cumple también 20 años. Y lo celebra con un nuevo proyecto, Baro Drom (Éxodo), un álbum en el que rinde homenaje al pueblo gitano con el romaní como hilo conductor. Sukha Sukha - Antonio Carmona y Juan Gamba Nos visita Antonio Carmona con motivo del 20 aniversario de su carrera. El artista lo celebrará con una gira y nuevo disco, 'Baro Drom (Éxodo)'.... Ver ahora