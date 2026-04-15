La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 15 de abril con Antonio Carmona
- El que fuera líder de Ketama presenta en La Revuelta su cuarto disco en solitario, Baro Drom (Éxodo)
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Enrique Bunbury como invitado
Miembro de una de las grandes dinastías flamencas de nuestro país y líder de uno de los grupos más icónicos de nuestra música, Ketama, Antonio Carmona es el invitado de hoy 15 de abril en La Revuelta de David Broncano. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta bajo demanda.
La doble carrera de Antonio Carmona
Hijo y sobrino de Juan y Pepe Habichuela, míticos guitarristas flamencos, Antonio Carmona lideró durante dos décadas una de las bandas más icónicas de la música española, como lo fue Ketama, junto a su primo Josemi Carmona y su hermano Juan Carmona. Tras convertirse en figura clave y referente del mestizaje y la música fusión, el artista nacido en Granada emprendió una carrera en solitario que cumple también 20 años. Y lo celebra con un nuevo proyecto, Baro Drom (Éxodo), un álbum en el que rinde homenaje al pueblo gitano con el romaní como hilo conductor.
Bunbury se divierte en La Revuelta
De una leyenda a otra, ya que David Broncano entrevistó ayer a Enrique Bunbury, líder de los históricos Héroes del Silencio, una de las formaciones del rock en español que más ha trascendido nuestras fronteras. El artista aragonés, que presentaba su decimocuarto álbum en solitario, De un siglo anterior, se divirtió con el código humorístico de La Revuelta, comentó el meme que protagonizó por una confusión con Bad Bunny y dejó una valoración muy positiva del disco El Madrileño de C. Tangana. Además, dejó clara su postura en relación a los conflictos internacionales que marcan la actualidad, opinando que "está bien que estemos todos contra la guerra, es siempre la posición correcta”.