De Tuenti a TikTok: las redes de moda no duran para siempre

Hubo un momento en el que enviar una foto que desaparecía en segundos a través de Snapchat formaba parte de la rutina digital de millones de personas, sin embargo, hoy, el protagonismo lo ocupan TikTok, Instagram y YouTube.

Este cambio constante refleja una de las características más definitorias del entorno digital: su enorme volatilidad. Lo que hoy marca tendencia puede quedar relegado en cuestión de meses, sustituido por nuevos formatos, algoritmos o formas de consumir contenido.

De hecho, el usuario medio utiliza alrededor de siete plataformas diferentes al mes y pasa aproximadamente 2 horas y 21 minutos al día en redes sociales, según el informe Digital 2025 Global Overview Report de We Are Social. Este dato no solo refleja el peso que las redes sociales tienen en nuestro día a día, sino también la rapidez con la que cambiamos de plataformas según nuestros gustos, intereses o la forma en la que queremos consumir contenido.

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¿Por qué las plataformas dejan de ser tendencia? La clave reside en el comportamiento de los usuarios: cuando cambia la forma en la que consumimos contenido, cambian también las plataformas que utilizamos. Por eso, las redes sociales evolucionan al ritmo de nuestros propios hábitos y necesidades. En su momento, Tuenti respondía a la necesidad de conexión social entre los más jóvenes, Snapchat introdujo la espontaneidad y el contenido efímero e Instagram supo integrarlo con las Stories y consolidó un universo visual más aspiracional. Seis años después, llegó TikTok y transformó por completo la lógica del consumo digital: el vídeo corto, vertical y altamente personalizado por el algoritmo se convirtió en el formato dominante. Hoy, más del 60 % de la población online consume diariamente este tipo de contenido, según Ampere Analysis. Por todo ello, la cuestión ya no es solo qué plataforma lidera en cada momento, sino qué papel ocupa cada una en nuestra rutina digital y por qué recurrimos a unas para entretenernos, a otras para inspirarnos y a otras para informarnos o conectar con nuestro entorno.