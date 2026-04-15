De Tuenti a TikTok: las redes de moda no duran para siempre
- La rapidez con la que cambian las redes sociales refleja cómo evolucionan nuestros hábitos digitales y la forma en la que consumimos contenido en internet
- Mario Marzo se sienta con Javi Hoyos para hablar sobre cómo evolucionan las plataformas y la forma en la que consumimos contenido en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, cada miércoles a las 23 h en En Play
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Hubo un momento en el que enviar una foto que desaparecía en segundos a través de Snapchat formaba parte de la rutina digital de millones de personas, sin embargo, hoy, el protagonismo lo ocupan TikTok, Instagram y YouTube.
Este cambio constante refleja una de las características más definitorias del entorno digital: su enorme volatilidad. Lo que hoy marca tendencia puede quedar relegado en cuestión de meses, sustituido por nuevos formatos, algoritmos o formas de consumir contenido.
De hecho, el usuario medio utiliza alrededor de siete plataformas diferentes al mes y pasa aproximadamente 2 horas y 21 minutos al día en redes sociales, según el informe Digital 2025 Global Overview Report de We Are Social. Este dato no solo refleja el peso que las redes sociales tienen en nuestro día a día, sino también la rapidez con la que cambiamos de plataformas según nuestros gustos, intereses o la forma en la que queremos consumir contenido.
¿Por qué las plataformas dejan de ser tendencia?
La clave reside en el comportamiento de los usuarios: cuando cambia la forma en la que consumimos contenido, cambian también las plataformas que utilizamos. Por eso, las redes sociales evolucionan al ritmo de nuestros propios hábitos y necesidades.
En su momento, Tuenti respondía a la necesidad de conexión social entre los más jóvenes, Snapchat introdujo la espontaneidad y el contenido efímero e Instagram supo integrarlo con las Stories y consolidó un universo visual más aspiracional. Seis años después, llegó TikTok y transformó por completo la lógica del consumo digital: el vídeo corto, vertical y altamente personalizado por el algoritmo se convirtió en el formato dominante. Hoy, más del 60 % de la población online consume diariamente este tipo de contenido, según Ampere Analysis.
Por todo ello, la cuestión ya no es solo qué plataforma lidera en cada momento, sino qué papel ocupa cada una en nuestra rutina digital y por qué recurrimos a unas para entretenernos, a otras para inspirarnos y a otras para informarnos o conectar con nuestro entorno.
El regreso del contenido largo
El consumo constante de vídeos cortos, diseñados para captar la atención en segundos y generar estímulos rápidos, favorece el scroll automático y la búsqueda continua de nuevas recompensas. Años después, precisamente por esa sobreexposición, el contenido largo está volviendo a ganar relevancia cuando buscamos aprender, profundizar o conectar mejor con una persona.
En este contexto, plataformas como YouTube están impulsando de nuevo videopodcasts, entrevistas y formatos más elaborados, respondiendo a una audiencia que alterna cada vez más entre la inmediatez del entretenimiento y la necesidad de contenido con mayor profundidad.
Este cambio constante y la fugacidad con la que evolucionan las redes sociales son algunos de los temas que se abordan en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, un espacio que reflexiona sobre cómo consumimos contenido y cómo cambian nuestros hábitos digitales.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su videopodcast ‘CAPTCHA: Sobreviviendo a internet’ se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, ¡1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA’ en el canal digital de Generación D.