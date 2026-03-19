El uso problemático de redes sociales afecta más al bienestar emocional de los adolescentes con menos recursos

El uso problemático de redes sociales empeora el bienestar emocional de los adolescentes, pero no todos lo sufren por igual. Los índices son peores cuando se analiza el impacto de las redes entre aquellos que proceden de entornos más desfavorecidos. Es una de las principales conclusiones del estudio internacional liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Centro de Estudios Demográficos (CED), y que se publica dentro del Informe Mundial de la Felicidad 2026 que publica Naciones Unidas.

El análisis incluye datos recogidos a partir de encuestas escolares de más de 330.000 adolescentes de 43 países, a partir de los cuales se detecta que la problemática es mayor en los países anglosajones como Canadá, Irlanda y Reino Unido, y menor en la región del Cáucaso y el Mar Negro (Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Turquía). España se sitúa entre los países donde esta problemática es menor.

El estudio, liderado por el profesor de Sociología de la UAB e investigador del CED Pablo Gracia, y en el que participan también investigadores de la Universitat de Barcelona y de la Universidad de Turku (Irlanda), examina información recogida en 2018 y 2022 para jóvenes de entre 11 y 16 años.

Los patrones de uso compulsivo se asocian a mayor infelicidad Los resultados muestran que, en los 43 países analizados, el uso problemático de redes sociales está asociado con mayor malestar psicológico y con una peor valoración general de la vida. Es decir, los adolescentes que presentan patrones más compulsivos, adictivos o desregulados de uso digital tienden también a mostrar peores indicadores de bienestar subjetivo. En concreto, un aumento en el uso problemático se asocia con un incremento aproximado de 0,16 puntos en quejas psicológicas y con una disminución de unos 0,19 puntos en satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10, lo que corresponde aproximadamente a un aumento de un 10% en las quejas psicológicas y a una reducción de alrededor del 3% en la satisfacción con la vida. Los adolescentes de familias con menos recursos socioeconómicos aparecen como los más vulnerables. Los de mayor nivel económico muestran una asociación aproximadamente entre un 5 % y un 10 % más débil entre uso problemático y quejas psicológicas, y una reducción aproximada de entre un 10 % y un 13 % en la relación negativa entre uso problemático y satisfacción con la vida. Estos resultados sugieren que las familias con más recursos pueden disponer de más herramientas materiales, educativas y relacionales para amortiguar los riesgos asociados al uso problemático de las redes sociales. El 83,5% de los adolescentes españoles cree que en redes sociales se miente más que cara a cara

España, entre los países con menos relación entre uso de redes e infelicidad El estudio encuentra que las desigualdades socioeconómicas en la relación entre uso problemático y bienestar son claras en muchas regiones europeas, pero relativamente débiles en los países mediterráneos, como España, Italia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. España se sitúa entre el grupo de países donde la relación entre uso problemático de redes y reducción del bienestar es menor, ocupando la posición 40 de un total de 43 países en lo que respecta a las quejas psicológicas y la posición 31 en cuanto a la evaluación de la vida. Otro resultado central es que la asociación negativa entre uso problemático de redes sociales y bienestar adolescente se intensificó entre 2018 y 2022. Este empeoramiento se observa en la mayoría de regiones y para todos los grupos socioeconómicos estudiados, lo que apunta a un deterioro general del contexto digital adolescente en los últimos años y, en particular, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. El profesor de la UAB y autor principal del estudio, Pablo Gracia, defiende que "es necesario avanzar hacia entornos digitales más equitativos mediante una combinación de regulación de plataformas, apoyo a las familias, educación digital en las escuelas y servicios de salud mental accesibles". El objetivo, señala, debe ser que todos los adolescentes, independientemente de su origen social, puedan relacionarse con el mundo digital de forma segura y compatible con su bienestar.