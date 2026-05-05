Alerta sanitaria en el Atlántico: Canarias se prepara ante la posible llegada del crucero con hantavirus
- Sanidad Exterior ya coordina la respuesta con distintos organismos nacionales e internacionales
- El buque baraja atracar en Gran Canaria o en Tenerife, después de que Cabo Verde se lo haya denegado
Las autoridades sanitarias españolas mantienen activo un dispositivo de seguimiento ante la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas durante su travesía por el Atlántico. El buque baraja atracar en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, después de que Cabo Verde haya denegado su entrada por motivos de "seguridad pública nacional".
A bordo viajan casi 150 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles —13 pasajeros y un miembro de la tripulación—, según ha informado la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, propietaria de la embarcación. La compañía ha confirmado además que, tras los fallecimientos y el traslado de un pasajero a Sudáfrica para recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, hay actualmente dos tripulantes con síntomas respiratorios agudos —uno leve y otro grave— que "requieren atención médica urgente".
El crucero partió el pasado 20 de marzo desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, y ha navegado por la Antártida, las Malvinas, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión, antes de alcanzar aguas caboverdianas el pasado 3 de mayo.
Coordinación sanitaria en marcha
Ante la eventual escala del barco afectado por el brote de hantavirus en el archipiélago canario, el servicio español de Sanidad Exterior ya coordina la respuesta con distintos organismos nacionales e internacionales. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, estos contactos se enmarcan en el mecanismo activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las reuniones se están celebrando con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para definir la actuación "en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias".
Sobre el posible origen del brote, fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan que "las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus". No obstante, añaden que "no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos".
El departamento recuerda además que, aunque la transmisión es principalmente zoonótica —se contagia de animales a humanos—, "la Región de las Américas cuenta con antecedentes donde se sugiere la transmisión persona a persona, principalmente asociados al virus Andes", con brotes documentados en Argentina y Chile en contextos de contacto estrecho y prolongado.
Transmisión por vía respiratoria
En esta misma línea, el catedrático emérito de Salud Animal Juan José Badiola apunta a RTVE Noticias que "en el caso que nos ocupa, lo más probable es que haya ingresado en el barco una persona infectada, y que esta haya transmitido el virus al resto". Aunque no se trata de la vía habitual, advierte de que "hay algunas variantes del virus que se pueden transmitir de persona a persona, y lo hacen por vía respiratoria, por lo que un espacio cerrado, como es este barco, se convierte en un entorno de riesgo elevado".
Badiola considera plausible que "hubiera habido un caso de una persona infectada, algún pasajero o miembro de la tripulación, y ese fuera el foco inicial", recordando que "está descrito: hay casos registrados en Argentina".
Sobre la posible escala en Gran Canaria o Tenerife, insiste en la necesidad de prudencia: "Lo lógico sería no tanto que se deje a los pasajeros salir a la calle, sino tenerlos en cuarentena en el barco, y sacar a las personas que desarrollen síntomas compatibles con la enfermedad, para llevarles a un hospital, donde estarían en un área de aislamiento".
En este sentido, subraya la gravedad de los cuadros más severos afectados por esta patología: "No solo necesitan aislamiento, sino sobre todo UCIS, porque se produce una afección grave del pulmón y si no se hace respiración asistida, el paciente muere".
Sin riesgo para la población local
En una entrevista concedida al Canal 24 Horas, el epidemiólogo Amós García Rojas coincide en recalcar las dificultades en el manejo clínico de la enfermedad provocada por este virus: "No hay un tratamiento específico. Esto es otro elemento que complica su abordaje, y tampoco hay ninguna vacuna disponible en estos momentos, aunque hay algunas en investigación". Según indica, es un virus que tiene dos formas de presentarse: una americana, que es más grave, y otra europea, que es menos grave. En este caso, "todo apunta que es la variante americana, la más severa".
Es el barco en el que se ha detectado la alerta sanitaria frente a la costa
de Praia en Cabo Verde, a bordo 144
personas de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles, 13 pasajeros y un
tripulante
Dice la compañía holandesa que están aplicando medidas de aislamiento,
seguimiento e higiene.
De momento
solo ha podido confirmarse un caso de antivirus, un pasajero ingresado grave
en Sudáfrica.
Es un virus poco frecuente en
europa se contagia por contacto con heces saliva u orina de ratones o bien
porque consuma alimentos
contaminados por estos residuos de roedores o bien porque esté en un
espacio cerrado poco ventilado y
inhale partículas microscópicas de estos
residuos. Por fechas podrían haberse contagiado
durante el crucero.
Salieron el 20 de marzo de Ushuaia en el extremo
sur de Argentina y pasaron por zonas contaminadas
existe una gran distancia entre la exposición y
el desarrollo de síntomas...
...que puede ser de más de dos semanas.
Había tocado una zona que..
aventura donde hay antivirus.
El barco está a la espera de la autorización del país
para desembarcar a los dos tripulantes con síntomas.
En la antravesía ha habido tres fallecidos.
La transmisión entre
personas, es decir, de una persona a otra persona, es extremadamente rara.
Hay dos variantes, la americana con una
letalidad de hasta el 30% y la europea menos grave.
No existe tratamiento específico.
La OMS investiga el brote
para saber de dónde surgió el contagio.
Uno de los casos más recientes, la muerte de la esposa del actor Jim
Hackman el año pasado
Bueno, pues la situación no se soluciona de momento.
Como escuchábamos en ese vídeo, tres fallecidos, 149 pasajeros, 14
españoles.
Vamos a profundizar para entender lo que está pasando con Amos García,
Médico epidemiólogo.
Muy buenas tardes
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro.
Tengo muchísimas preguntas, pero vamos a ir por partes
¿Qué es el antanavirus y qué provoca?
Es un virus, como muy bien has dicho, que tiene dos formas de presentarse.
Una americana, que es más grave, y otra europea, que es menos grave,
aunque también tiene cierta trascendencia clínica y que hay que
tomarse muy en serio porque desgraciadamente
el 40% de las personas afectadas puede generar
un cuadro clínico grave e incluso la muerte por lo tanto es un
microorganismo del cual tenemos que
tener cierta prevención.
No hay un tratamiento específico
esto es otro elemento que complica el abordaje del mismo y tampoco hay
ninguna vacuna disponible en estos momentos, aunque hay alguna vacuna en
investigación. Decías dos formas, dos variantes,
pero claro, aquí el problema creo es que no sabemos exactamente de cuál
estamos hablando, ¿no?
Bueno, en principio todo indica que es la variante americana la que es más
severa, básicamente porque
el barco salió de Argentina y además tocó algunas zonas de aventura en las
cuales
hay antivirus, por lo tanto es lógico, razonable y sensato pensar
que se corresponden con la variante americana, que desgraciadamente,
repito, suele tener un mayor perfil de gravedad
que la europea, que es más leve.
Es más leve dentro de la gravedad también
¿Cuánto de contagioso es?
No sé si hay registros de brotes muy numerosos
Hay registros, porque lógicamente son brotes que no son habituales y que por
lo tanto
requieren un abordaje y un estudio pormenorizado y hay registros, pero no
son excesivamente aumentos
abundantes los brotes de estas características.
Yo creo que lo importante es ser
consciente de los mecanismos de transmisión del problema para
visualizar la posibilidad o no de que tengamos una
complicación por estar tan cerca de nuestras costas sobre todo de las
costas de nuestras islas de las
Islas Canarias, con estos enfermos.
Hay que tener en cuenta que se transmite
básicamente es una enfermedad de los ratones que ocasionalmente puede pasar
ocasionalmente puede pasar al hombre.
al hombre.
Es una enfermedad de los ratones vinculada a las heces, la saliva y la
Es una enfermedad de los ratones que
orina de
estos seres vivos que puede pasar al hombre como consecuencia de ambiente
sucio
y por contacto directo con estos residuos, por inhalación de partículas
microscópicas
de estos residuos o también incluso por el consumo de alimentos contaminados
por estos residuos.
La transmisión entre personas solamente hay una subvariante del
virus en la que hay descrita una transmisión entre personas, pero además
es sumamente difícil que se pueda producir, básicamente porque..
se requiere un contacto muy estrecho, muy directo, muy intenso entre una
persona enferma con
su cuadro y la persona a la cual se le puede hipotéticamente transmitir el
problema
Claro, pero es que por el entorno que estamos hablando, es decir, estamos
hablando, entiendo, de personas
que en muchos casos estarán en ese crucero con familias, con parejas
que quizás ese contacto más estrecho y más cercano sí que es más factible.
¿Cómo se previene esa
transmisión? Porque estamos hablando de esas medidas
de prevención que mientras no desalujen ese barco,
de un espacio limitado y de momento sin salida
Yo creo que hay dos posibilidades que justifiquen el cómo se han infectado
esos casos.
Una de ellas y
es importante y es una de las que hay que poner sobre la mesa, es que se
hayan infectado cuando el barco
tocó esa zona de aventura en Argentina, o sea, ya ha afectado en algunas zonas
de las paradas que tiene el crucero, que ha tenido el crucero, donde había
enterrido.
Y se han infectado allí, no una, sino dos, o
las que haya sido posible.
Otra es que haya un problema en el crucero
ese, que haya presencia de roedores que sean los responsables de haber..
producido esos casos porque repito la transmisión persona a persona puedo
entenderla en el
contexto de un matrimonio que está en el mismo camarote, que sea un camarote
además que no tenga
una terraza, que no esté abierto al exterior, sino sea cerrado, y que
requiere ese contacto estrecho, directo,
y permanente. Un contacto en lo que puede ser una
cubierta, un crucero, que además es al aire
libre, me resulta más difícil de entender que pueda haber esa
transmisión.
Por
lo tanto, lo más exacto creo que es pensar que puede haberse producido en
las tomas cuando bajaron a tierra...
...en algunas de las paradas que tuvo el crucero en zonas con presencia de
antivirus..
o bien por la presencia de roedores en el barco.
En algún caso puede haber habido..
transmisión persona a persona pero repito sería muy vinculada a
matrimonios o a parejas que estén en
un mismo camarote. Pero estando en la situación en la que
estamos, no sé si hay el protocolo por donde pasa
una vez que lo que le comentaba, están encerrados en un crucero, ¿tienen que
estar aislados?
o como es tan rara esta transmisión y requiere de estas circunstancias tan
concretas que nos estabas explicando, no
es necesario?
Desde luego, los casos sospechosos sí que deben estar aislados, evidentemente
Una persona que en estos momentos tenga un cuadro sospechoso y el cuadro
clínico del antivirus
al inicio suele ser bastante inespecífico, similar al de otras
enfermedades, como por ejemplo una gripe, es decir,
febre alta, dolor de cabeza, malestar general, que luego lógicamente se va
complejizando, se va agravando y cae en un problema de falta de aire, de
insuficiencia respiratoria, incluso una caída brusca de la tensión arterial
...pues bien, los casos que tengan síntomas nada más...
...que tengan este cuadro de síntomas que acabo de comentar...
...iniciales,
que son inespecíficos, deben estar aislados y al mismo tiempo debe
buscarse la confirmación
microbiológica de que estamos ante un proceso de antivirus.
Y al nada, estar con una vigilancia activa
sobre el resto de la población que sigue estando sana por ver si aparece
algún caso secundario entre ellos
Pero repito, hay un periodo de incubación para este tipo de problemas
que en el
caso de la variante americana que puede presentarse clínicamente como un
problema
de respiratorio suele oscilar entre una a siete semanas, mientras que en el
caso
de la otra variante del virus, que suele ser
la hemorrágica renal, el periodo de incubación suele ser de una a dos
semanas.
Estamos, por lo tanto,
es posible pensar que ante la variante americana, la variante respiratoria,
hay un periodo de..
una a siete semanas de incubación que nos debe hacer alerta, permanecer
alerta durante ese periodo de tiempo, por si aparece algún otro caso.
Claro, pero es un periodo temporal bastante
amplio de 1 a 7 semanas, entonces podría haber más contagiados que no
están aislados,
por ejemplo. Sí, evidentemente, por eso lo
fundamental es ver cuándo salieron de Argentina, cuándo
salieron de argentina y cuánto tiempo han tardado en llegar aquí yo
desconozco el circuito
que ha seguido ese crucero, pero lo fundamental es atar los periodos
temporales con los que debemos estudiar en el contexto del brote y en ese
sentido repetir la siguiente reflexión.
La transmisión interhumana
es dificilísima, es complicadísima que se dé, muy difícil que se dé y además
solamente está asociada a una variante muy específica del virus
Y por lo tanto hay que estar alerta, evidentemente, estamos hablando de un
virus que es
peligroso, repito, aproximadamente el 40% de las personas afectadas
puede tener complicaciones clínicas importantes o incluso la muerte.
Hay que estar alerta
monitorizar los casos, aislar los casos que presenten síntomas
compatibles con antivirus y alerta y vigilancia activa sobre el
resto del pasaje. Y, por supuesto, algo importantísimo,
aplicar medidas rigurosísimas
de higiene en el contexto del barco.
Buena ventilación y mucha higiene.
Tres preguntas
rápidas sobre en lo que estamos ahora, porque este crucero está parado frente
a las costas de Cabo Verde
De momento no han desembarcado este crucero.
Primera
pregunta, ¿qué medidas o protocolos habría que adoptar en el desembarco?
No sé, estoy pensando, por ejemplo, descontaminar el barco
No sé si el personal tiene que usar algún tipo de material especial porque
hay un poco de preocupación con esto
Yo creo que lo fundamental
es entender primero que si el barco sigue su gusto y llega a algún otro
puerto donde se decide que haya que bajar
a las personas que estén en ese barco, es porque las condiciones ya permiten
que se pueda hacer esa posibilidad.
En cualquier caso, lógicamente, lo más sensato es pensar que si se baja
alguien serían los que están enfermos, las personas que están enfermas y que
requieren una vigilancia
sanitaria importante que posiblemente haya que llevar a un hospital
Y el traslado se tiene que hacer en función de las características que
tiene este microorganismo
de la fortaleza que tiene este microorganismo en relación al cuadro
clínico y los
organismos de transmisión que también tienen, que como repito, están
vinculados a los roedores
Casi podemos decir que es una enfermedad de los ratones que puede
pasar al hombro.
Por lo tanto,
tener claro estas circunstancias.
Si se produce el desembarco de personas es porque ya..
las autoridades sanitarias han dictaminado que se puede realizar, pero
lo más lógico, lo más sensato es que
hasta que no esté resuelto todo el virus, pues lógicamente las personas
que puedan
bajar del barco sean las que tienen un cuadro clínico grave que requiere su
ingreso hospitalario y se realiza en
condiciones que vienen definidas en lo que es el tratamiento con enfermedades
transmisibles de estas características
Entendido, entiendo que, no lo sé, igual estoy especulando, pero que se
necesita que ese desembarco se produja o ese tratamiento en un lugar con una
salud pública potente
y es esa cuestión la que quizá está descartando Cabo Verde
y apuntando a Canarias
puede ser puede ser puede ser no tanto por una salud pública potente que
también sino también por una infraestructura hospitalaria que
permita la atención en
las condiciones adecuadas de este tipo de enfermos puede ser esa el motivo
del debate que está sobre la mesa sobre la posibilidad de que ese tipo
de desembarco se produzca en las costas canarias.
Y una última, muy breve, pero bueno, puesto
que está ese escenario en Canarias, simplemente por aclarar y entiendo
tranquilizar.
¿Hay algún riesgo para la
población de ese sitio donde se va a producir el desembarco?
No, rigurosamente no, por los mecanismos de transmisión que tiene el
problema, la posibilidad de que se nos produzca aquí un cuadro de
esas características son prácticamente nulas
Pues Amos García, médico epidemiológico, muchísimas gracias por
todas tus aclaraciones tan necesarias con estos temas.
Hasta luego. Ha sido
Sin embargo, García Rojas se muestra más escéptico respecto a la transmisión entre personas: "Solamente hay una subvariante del virus en la que está descrita, pero es que además es sumamente difícil que se pueda producir. Básicamente porque se requiere un contacto muy estrecho, muy directo, muy intenso con una persona enferma".
A su juicio, las hipótesis más probables son otras: "Creo que hay dos posibilidades que justifiquen cómo se han infectado estos casos: una es que lo hayan hecho en alguna de las paradas que ha tenido el crucero en Argentina, donde había hantavirus. Otra es que haya un problema en ese crucero: la presencia de roedores que sean los responsables de haber producido esos casos".
En cuanto al posible desembarco en Canarias, insiste en que estaría estrictamente controlado: "Lo fundamental es entender que, si se decide que hay que bajar a personas de ese barco, es porque las condiciones ya permiten que se pueda llevar a cabo esa posibilidad y las autoridades sanitarias lo han dictaminado". "En todo caso, lo más sensato es pensar que si se baja a alguien es a las personas que estén enfermas y que requieren una vigilancia sanitaria importante y haya que llevarlas a un hospital", ha añadido.
Respecto a si existe riesgo para la población local, lanza un mensaje de tranquilidad: "Rigurosamente, no. Por los mecanismos de transmisión que tiene el virus, la posibilidad de que se produzca un cuadro de esas características es prácticamente nula".