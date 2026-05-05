Alerta sanitaria en el Atlántico: Canarias se prepara ante la posible llegada del crucero con hantavirus

Es el barco en el que se ha detectado la alerta sanitaria frente a la costa

de Praia en Cabo Verde, a bordo 144

personas de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles, 13 pasajeros y un

tripulante

Dice la compañía holandesa que están aplicando medidas de aislamiento,

seguimiento e higiene.

De momento

solo ha podido confirmarse un caso de antivirus, un pasajero ingresado grave

en Sudáfrica.

Es un virus poco frecuente en

europa se contagia por contacto con heces saliva u orina de ratones o bien

porque consuma alimentos

contaminados por estos residuos de roedores o bien porque esté en un

espacio cerrado poco ventilado y

inhale partículas microscópicas de estos

residuos. Por fechas podrían haberse contagiado

durante el crucero.

Salieron el 20 de marzo de Ushuaia en el extremo

sur de Argentina y pasaron por zonas contaminadas

existe una gran distancia entre la exposición y

el desarrollo de síntomas...

...que puede ser de más de dos semanas.

Había tocado una zona que..

aventura donde hay antivirus.

El barco está a la espera de la autorización del país

para desembarcar a los dos tripulantes con síntomas.

En la antravesía ha habido tres fallecidos.

La transmisión entre

personas, es decir, de una persona a otra persona, es extremadamente rara.

Hay dos variantes, la americana con una

letalidad de hasta el 30% y la europea menos grave.

No existe tratamiento específico.

La OMS investiga el brote

para saber de dónde surgió el contagio.

Uno de los casos más recientes, la muerte de la esposa del actor Jim

Hackman el año pasado

Bueno, pues la situación no se soluciona de momento.

Como escuchábamos en ese vídeo, tres fallecidos, 149 pasajeros, 14

españoles.

Vamos a profundizar para entender lo que está pasando con Amos García,

Médico epidemiólogo.

Muy buenas tardes

Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.

El placer es nuestro.

Tengo muchísimas preguntas, pero vamos a ir por partes

¿Qué es el antanavirus y qué provoca?

Es un virus, como muy bien has dicho, que tiene dos formas de presentarse.

Una americana, que es más grave, y otra europea, que es menos grave,

aunque también tiene cierta trascendencia clínica y que hay que

tomarse muy en serio porque desgraciadamente

el 40% de las personas afectadas puede generar

un cuadro clínico grave e incluso la muerte por lo tanto es un

microorganismo del cual tenemos que

tener cierta prevención.

No hay un tratamiento específico

esto es otro elemento que complica el abordaje del mismo y tampoco hay

ninguna vacuna disponible en estos momentos, aunque hay alguna vacuna en

investigación. Decías dos formas, dos variantes,

pero claro, aquí el problema creo es que no sabemos exactamente de cuál

estamos hablando, ¿no?

Bueno, en principio todo indica que es la variante americana la que es más

severa, básicamente porque

el barco salió de Argentina y además tocó algunas zonas de aventura en las

cuales

hay antivirus, por lo tanto es lógico, razonable y sensato pensar

que se corresponden con la variante americana, que desgraciadamente,

repito, suele tener un mayor perfil de gravedad

que la europea, que es más leve.

Es más leve dentro de la gravedad también

¿Cuánto de contagioso es?

No sé si hay registros de brotes muy numerosos

Hay registros, porque lógicamente son brotes que no son habituales y que por

lo tanto

requieren un abordaje y un estudio pormenorizado y hay registros, pero no

son excesivamente aumentos

abundantes los brotes de estas características.

Yo creo que lo importante es ser

consciente de los mecanismos de transmisión del problema para

visualizar la posibilidad o no de que tengamos una

complicación por estar tan cerca de nuestras costas sobre todo de las

costas de nuestras islas de las

Islas Canarias, con estos enfermos.

Hay que tener en cuenta que se transmite

básicamente es una enfermedad de los ratones que ocasionalmente puede pasar

ocasionalmente puede pasar al hombre.

al hombre.

Es una enfermedad de los ratones vinculada a las heces, la saliva y la

Es una enfermedad de los ratones que

orina de

estos seres vivos que puede pasar al hombre como consecuencia de ambiente

sucio

y por contacto directo con estos residuos, por inhalación de partículas

microscópicas

de estos residuos o también incluso por el consumo de alimentos contaminados

por estos residuos.

La transmisión entre personas solamente hay una subvariante del

virus en la que hay descrita una transmisión entre personas, pero además

es sumamente difícil que se pueda producir, básicamente porque..

se requiere un contacto muy estrecho, muy directo, muy intenso entre una

persona enferma con

su cuadro y la persona a la cual se le puede hipotéticamente transmitir el

problema

Claro, pero es que por el entorno que estamos hablando, es decir, estamos

hablando, entiendo, de personas

que en muchos casos estarán en ese crucero con familias, con parejas

que quizás ese contacto más estrecho y más cercano sí que es más factible.

¿Cómo se previene esa

transmisión? Porque estamos hablando de esas medidas

de prevención que mientras no desalujen ese barco,

de un espacio limitado y de momento sin salida

Yo creo que hay dos posibilidades que justifiquen el cómo se han infectado

esos casos.

Una de ellas y

es importante y es una de las que hay que poner sobre la mesa, es que se

hayan infectado cuando el barco

tocó esa zona de aventura en Argentina, o sea, ya ha afectado en algunas zonas

de las paradas que tiene el crucero, que ha tenido el crucero, donde había

enterrido.

Y se han infectado allí, no una, sino dos, o

las que haya sido posible.

Otra es que haya un problema en el crucero

ese, que haya presencia de roedores que sean los responsables de haber..

producido esos casos porque repito la transmisión persona a persona puedo

entenderla en el

contexto de un matrimonio que está en el mismo camarote, que sea un camarote

además que no tenga

una terraza, que no esté abierto al exterior, sino sea cerrado, y que

requiere ese contacto estrecho, directo,

y permanente. Un contacto en lo que puede ser una

cubierta, un crucero, que además es al aire

libre, me resulta más difícil de entender que pueda haber esa

transmisión.

Por

lo tanto, lo más exacto creo que es pensar que puede haberse producido en

las tomas cuando bajaron a tierra...

...en algunas de las paradas que tuvo el crucero en zonas con presencia de

antivirus..

o bien por la presencia de roedores en el barco.

En algún caso puede haber habido..

transmisión persona a persona pero repito sería muy vinculada a

matrimonios o a parejas que estén en

un mismo camarote. Pero estando en la situación en la que

estamos, no sé si hay el protocolo por donde pasa

una vez que lo que le comentaba, están encerrados en un crucero, ¿tienen que

estar aislados?

o como es tan rara esta transmisión y requiere de estas circunstancias tan

concretas que nos estabas explicando, no

es necesario?

Desde luego, los casos sospechosos sí que deben estar aislados, evidentemente

Una persona que en estos momentos tenga un cuadro sospechoso y el cuadro

clínico del antivirus

al inicio suele ser bastante inespecífico, similar al de otras

enfermedades, como por ejemplo una gripe, es decir,

febre alta, dolor de cabeza, malestar general, que luego lógicamente se va

complejizando, se va agravando y cae en un problema de falta de aire, de

insuficiencia respiratoria, incluso una caída brusca de la tensión arterial

...pues bien, los casos que tengan síntomas nada más...

...que tengan este cuadro de síntomas que acabo de comentar...

...iniciales,

que son inespecíficos, deben estar aislados y al mismo tiempo debe

buscarse la confirmación

microbiológica de que estamos ante un proceso de antivirus.

Y al nada, estar con una vigilancia activa

sobre el resto de la población que sigue estando sana por ver si aparece

algún caso secundario entre ellos

Pero repito, hay un periodo de incubación para este tipo de problemas

que en el

caso de la variante americana que puede presentarse clínicamente como un

problema

de respiratorio suele oscilar entre una a siete semanas, mientras que en el

caso

de la otra variante del virus, que suele ser

la hemorrágica renal, el periodo de incubación suele ser de una a dos

semanas.

Estamos, por lo tanto,

es posible pensar que ante la variante americana, la variante respiratoria,

hay un periodo de..

una a siete semanas de incubación que nos debe hacer alerta, permanecer

alerta durante ese periodo de tiempo, por si aparece algún otro caso.

Claro, pero es un periodo temporal bastante

amplio de 1 a 7 semanas, entonces podría haber más contagiados que no

están aislados,

por ejemplo. Sí, evidentemente, por eso lo

fundamental es ver cuándo salieron de Argentina, cuándo

salieron de argentina y cuánto tiempo han tardado en llegar aquí yo

desconozco el circuito

que ha seguido ese crucero, pero lo fundamental es atar los periodos

temporales con los que debemos estudiar en el contexto del brote y en ese

sentido repetir la siguiente reflexión.

La transmisión interhumana

es dificilísima, es complicadísima que se dé, muy difícil que se dé y además

solamente está asociada a una variante muy específica del virus

Y por lo tanto hay que estar alerta, evidentemente, estamos hablando de un

virus que es

peligroso, repito, aproximadamente el 40% de las personas afectadas

puede tener complicaciones clínicas importantes o incluso la muerte.

Hay que estar alerta

monitorizar los casos, aislar los casos que presenten síntomas

compatibles con antivirus y alerta y vigilancia activa sobre el

resto del pasaje. Y, por supuesto, algo importantísimo,

aplicar medidas rigurosísimas

de higiene en el contexto del barco.

Buena ventilación y mucha higiene.

Tres preguntas

rápidas sobre en lo que estamos ahora, porque este crucero está parado frente

a las costas de Cabo Verde

De momento no han desembarcado este crucero.

Primera

pregunta, ¿qué medidas o protocolos habría que adoptar en el desembarco?

No sé, estoy pensando, por ejemplo, descontaminar el barco

No sé si el personal tiene que usar algún tipo de material especial porque

hay un poco de preocupación con esto

Yo creo que lo fundamental

es entender primero que si el barco sigue su gusto y llega a algún otro

puerto donde se decide que haya que bajar

a las personas que estén en ese barco, es porque las condiciones ya permiten

que se pueda hacer esa posibilidad.

En cualquier caso, lógicamente, lo más sensato es pensar que si se baja

alguien serían los que están enfermos, las personas que están enfermas y que

requieren una vigilancia

sanitaria importante que posiblemente haya que llevar a un hospital

Y el traslado se tiene que hacer en función de las características que

tiene este microorganismo

de la fortaleza que tiene este microorganismo en relación al cuadro

clínico y los

organismos de transmisión que también tienen, que como repito, están

vinculados a los roedores

Casi podemos decir que es una enfermedad de los ratones que puede

pasar al hombro.

Por lo tanto,

tener claro estas circunstancias.

Si se produce el desembarco de personas es porque ya..

las autoridades sanitarias han dictaminado que se puede realizar, pero

lo más lógico, lo más sensato es que

hasta que no esté resuelto todo el virus, pues lógicamente las personas

que puedan

bajar del barco sean las que tienen un cuadro clínico grave que requiere su

ingreso hospitalario y se realiza en

condiciones que vienen definidas en lo que es el tratamiento con enfermedades

transmisibles de estas características

Entendido, entiendo que, no lo sé, igual estoy especulando, pero que se

necesita que ese desembarco se produja o ese tratamiento en un lugar con una

salud pública potente

y es esa cuestión la que quizá está descartando Cabo Verde

y apuntando a Canarias

puede ser puede ser puede ser no tanto por una salud pública potente que

también sino también por una infraestructura hospitalaria que

permita la atención en

las condiciones adecuadas de este tipo de enfermos puede ser esa el motivo

del debate que está sobre la mesa sobre la posibilidad de que ese tipo

de desembarco se produzca en las costas canarias.

Y una última, muy breve, pero bueno, puesto

que está ese escenario en Canarias, simplemente por aclarar y entiendo

tranquilizar.

¿Hay algún riesgo para la

población de ese sitio donde se va a producir el desembarco?

No, rigurosamente no, por los mecanismos de transmisión que tiene el

problema, la posibilidad de que se nos produzca aquí un cuadro de

esas características son prácticamente nulas

Pues Amos García, médico epidemiológico, muchísimas gracias por

todas tus aclaraciones tan necesarias con estos temas.

Hasta luego. Ha sido