España eleva a 142 los casos de peste porcina tras detectar 39 nuevos jabalíes positivos

España ha confirmado 39 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo en torno al primer caso en Cataluña. Así, eleva a 142 los positivos en esta enfermedad y a un total de 26 los focos declarados desde noviembre.

En el último documento de actualización publicado este viernes sobre la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace un resumen de la situación recordando que se mantienen los controles e inspecciones en 57 explotaciones de la zona infectada. En esas inspecciones en granja no ha se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la PPA en ninguna de ellas.