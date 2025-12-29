El Gobierno eleva a 29 el número de jabalíes muertos por la peste porcina en la provincia de Barcelona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado la muerte de dos nuevos jabalíes por peste porcina africana (PPA) en la zona del primer foco en la provincia de Barcelona. Estos dos nuevos positivos elevan a 29 los animales fallecidos por esa enfermedad.

Según un comunicado difundido este lunes, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana en dos nuevos jabalíes. Los animales fueron encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre, en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con esos dos casos, se eleva a 29 el número de jabalíes fallecidos por la enfermedad ha detallado Agricultura. El ministerio también ha informado que el laboratorio de Algete ha confirmado el foco de gripe aviar en Bellpuig (Lleida), en una granja con un censo de 235.000 gallinas.

Focos de gripe aviar en España Los servicios veterinarios están investigando la causa del foco. Barajan como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada. Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas. En total ya son 15 desde el primero detectado en julio y sigue el confinamiento de aves de corral. El ministerio ha destacado que mantiene el confinamiento de las aves de corral debido al "elevado riesgo" de la enfermedad. El peligro proviene de los numerosos casos en aves silvestres registrados en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España. Además, se ha declarado un foco de la enfermedad de Newcastle en aves de la provincia de Valencia. Esta es una infección altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todo tipo de aves. El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha mantenido este lunes una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos dos meses. Detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida