Cataluña declara la emergencia para agilizar los contratos frente al brote de peste porcina africana

Cataluña ha declarado este martes la emergencia por peste porcina africana para permitir los contratos de urgencia en la respuesta al brote en Collserola (Barcelona). El foco sigue localizado y la cifra de casos confirmados se mantiene en 13 jabalíes, todos en un perímetro de seis kilómetros, la 'zona cero', que ya se ha rastreado al completo.

El Govern ha justificado la declaración ante la "rápida propagación del virus" y el riesgo de que pueda escapar de la zona de confinamiento y contagiar al resto del territorio e incluso a otras comunidades autónomas, tal y como prevé la ley de contratos del sector público.

De esta manera, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios y suministros y obras que pueda ejecutar la Generalitat o su sector público con la finalidad de "contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus".

Por ejemplo, se podrá adquirir más rápidamente material veterinario, medicamentos, equipos de protección o limpieza, así como contratar la limpieza, recogida y tratamiento de residuos o garantizar el abastecimiento y el alojamiento para todos los equipos implicados en la lucha contra el brote.

Una vez peinado el primer perímetro de seis kilómetros y retirar los cadáveres de jabalíes en esa zona, se ha continuado con el segundo anillo de seguridad, hasta un radio de 20 kilómetros. En total, se han rastreado 11.000 hectáreas, la mitad a pie, el 30% con drones y el 20% con perros, según ha detallado el conseller de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig, en una rueda de prensa este martes.

El sector ganadero cree que harán falta más ayudas Aunque de momento la enfermedad no ha saltado a ninguna granja, al sector ganadero le preocupan las pérdidas económicas por la bajada del precio en las lonjas. Puede suponer unos 24 millones de euros semanales menos, según los cálculos de Unió de Pagesos y Asaja Cataluña, que tienen en cuenta el impacto en todo el país. Las asociaciones agrícolas han celebrado este martes la aprobación del primer paquete de ayudas del Govern, de 10 millones de euros, ampliables a 10 más, además de una línea de crédito, pero han considerado que "harán falta más" recursos, mientras siguen pendiente del cierre de algunos de sus mercados de exportación. Las estimaciones de la Unió y Asaja llegan después de que Mercolleida, lonja considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, haya bajado 20 céntimos el precio del kilo de cerdo en una semana, hasta los 1,10 euros. "Traducido al peso que tenemos por cerdo, de 120 kilos, son 24 euros de momento de bajada", ha señalado el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, en declaración a los medios de comunicación tras una reunión el president Salvador Illa y los consellers de Economía, Alícia Romero, y de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig, en el Palau de la Generalitat. Asimismo, el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, ha asegurado que "Cataluña y España tienen un problema muy grave" con la fauna salvaje cinegética y ha culpado a los jabalíes del "desastre económico". En su opinión, "ninguna granja debe cerrar y ningún ganadero debe irse de su casa por una peste provocada por terceros", por lo que ha defendido la necesidad de "sacrificar y sacrificar" los cerdos salvajes en la zona. "Cuanta menos fauna salvaje tengamos, menos riesgos", ha asegurado.

Reunión de expertos para esclarecer el origen del brote De forma paralela a la respuesta económica, se trabaja también para esclarecer el origen del brote. El comité de expertos se reúne por primera vez este martes por la tarde y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que "hay muchas hipótesis abiertas" todavía y ha garantizado que tendrá "plena autonomía" para actuar según su criterio científico y técnico. Una de las hipótesis es que el virus saliera del laboratorio IRTA CReSA, el centro de investigación en sanidad animal ubicado en el campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Cerdanyola del Vallès, municipio en el que se hallaron los dos primeros casos. Al respecto, el conseller ha defendido que el comité cuente con la coordinación logística del director de esa institución dependiente de la Generalitat, el doctor Josep Usall, y ha argumentado que se necesita a "alguien de dentro" del laboratorio para "explicar los procedimientos, cómo son las instalaciones, y qué miembros de otros centros" usan estas dependencias científicas. Según informa la agencia Efe, un juzgado de Cerdanyola del Vallès investigará también esta posibilidad, ante lo que el titular del departamento catalán de Agricultura ha mostrado "plena colaboración", aunque en el momento de la rueda de prensa no tuviera constancia de las diligencias. Finalmente, preguntado por la hipótesis del embutido contaminado, Ordeig ha pedido de prudencia y tiempo: "Hay muchas hipótesis abiertas sobre el origen y los científicos y técnicos dirán cuál es la opción que tiene más posibilidades y nosotros diremos lo que digan los científicos", ha dicho, y ha apuntado que a finales de esta semana está prevista una visita de miembros del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE).