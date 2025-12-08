Seis científicos investigarán en centros catalanes el origen del foco de la peste porcina

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina, coordinado logísticamente por el laboratorio público catalán IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA) en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que ellos decidirán.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este lunes de la composición de ese comité científico.

Así, está coordinado logísticamente por el doctor Josep Usall, el director del IRTA-CReSa, y su coordinadora científica será Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de España y la Unión Europea y cuyo informe sobre el virus encontrado en los jabalíes muertos por PPA ha llevado a abrir la segunda línea de investigación sobre el origen del brote: si se originó en un laboratorio.

Entre las tareas del grupo, que se reúne este martes, se incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

En este sentido, Ordeig ha pedido "prudencia", y ha reiterado que no juzgarán ninguna hipótesis o informes, "que no son concluyentes", pero que "tampoco" las descartan. "Hace falta buscar y dejar trabajar", ha precisado.

También ha confirmado que la cifra de positivos sigue siendo de 13: "Tenemos el foco contenido. No se han encontrado positivos fuera del radio", ha afirmado. El perímetro de contención llega hasta los 20 kilómetros.

El conseller ha avanzado, además, que esta semana saldrán los primeros cerdos de los 36.500 que se crían sanos en las granjas de la zona para ser sacrificados en el matadero que corresponda y ponerlos a disposición del mercado porcino interior.

Ordeig ha adelantado también que esta semana "será determinante" para avanzar en la información sobre el origen del brote, ya que se acabará de secuenciar el virus de peste hallado en los jabalíes muertos y se podrá comparar con la veintena de subgrupos identificados que circulan por Europa.

"El mensaje es que haremos las cosas bien porque los mejores especialistas están trabajando en ello", ha asegurado el conseller, quien ha pedido "confiar en el sistema de investigación y también en el IRTA-CReSA".