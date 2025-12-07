Perros adiestrados y drones: así rastrean los Agentes Rurales la zona de la peste porcina africana

Drones y perros adiestrados para localizar cadáveres de jabalíes, sin ahuyentar a los animales, son las herramientas de los Agentes Rurales para rastrear la zona afectada por la peste porcina africana (PPA), trabajos que ahora se centran en el área de menos riesgo de infección.

El inspector de Agentes Rurales Lluís Pallarés, jefe del área de unidades especiales del cuerpo, ha explicado los recursos de que disponen para inspeccionar el área de 20 kilómetros donde la Generalitat ha impuesto restricciones de acceso por riesgo de propagación de la peste porcina.

El brote de PPA sigue controlado en la zona de infección, donde se han encontrado un centenar de jabalíes muertos, de los que por el momento solo 13 han dado positivo, según ha informado este domingo en rueda de prensa el conseller de Agricultura y Ganadería, Òscar Ordeig.

Según Pallarés, la zona de alto riesgo, una primera corona de seis kilómetros, ya está analizada, por lo que ahora los Agentes Rurales se están centrando en rastrear la segunda, hasta completar un radio de 20 kilómetros.

Para ello, el cuerpo ha desplegado a equipos de agentes rurales, que recorren la zona a pie, mientras los drones se reservan para la vigilancia de campos agrícolas y espacios abiertos en busca de ejemplares muertos de jabalíes.