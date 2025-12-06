Illa anuncia una auditoría en los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina por una posible fuga

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote.

Así lo ha anunciado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha señalado Illa, que ha añadido que estos centros "no son más de cinco".

El foco se sitúa en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

La auditoria la liderará el propio centro, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.