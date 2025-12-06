Illa anuncia una auditoría en los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina por una posible fuga
- El brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio de 20 km, que cuentan con más de 80.000 cerdos
- La carne de los cerdos sacrificados se empezará a comercializar en el mercado español
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote.
Así lo ha anunciado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.
"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha señalado Illa, que ha añadido que estos centros "no son más de cinco".
El foco se sitúa en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.
La auditoria la liderará el propio centro, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.
El brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio
El presidente de la Generalitat también ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".
La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha insistido en que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.
También ha dicho que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote", por lo que ha agradecido el trabajo de los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural de 91 municipios barceloneses impuesta por el Govern para evitar la propagación de la PPA.
El intendente de los Mossos d'Esquadra Francesc Parra ha agradecido a la ciudadanía su "comportamiento ejemplar", tras recordar que hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción por burlar las restricciones impuestas por la Generalitat, aunque ha recordado que es importante mantener las medidas de seguridad frente a un virus que "se contagia muy rápidamente".
Para impedir el acceso a áreas naturales, se han desplegado un millar de mossos d'esquadra, policías locales, bomberos y efectivos de Protección Civil en controles estáticos y dinámicos en un radio de 20 kilómetros alrededor de la sierra de Collserola, donde se sitúa el principal foco de infección de la peste porcina.
El riesgo de propagación de la PPC es más elevado en un primer radio de seis kilómetros, donde la vigilancia es más intensa, aunque las restricciones, que estarán vigentes hasta el próximo 14 de diciembre, afectan también a una segunda corona de 14 kilómetros.
En ese radio de aproximadamente 20 kilómetros, la población tiene vetado entrar en cualquier espacio natural, lo que incluye zonas boscosas, campos o cauces de río. Solo se permiten algunas actividades organizadas a las que se tiene que acceder por caminos expresamente habilitados para ello.
Los municipios declarados por la UE como zona afectada por la peste porcina
Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.
Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.
Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y La Palma de Cervelló.
Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.
Maresme: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons.
Anoia: Els Hostalets de Pierola y Masquefa.
Bages: Castellbell i el Vilar i Mura.