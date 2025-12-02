El Gobierno eleva a nueve los jabalíes contagiados por la peste porcina africana en Barcelona
- Agricultura ha comunicado siete muertes de estos animales en Cerdanyola del Vallés, donde ya se hallaron dos casos
- Según Planas, esto no cambia el diagnóstico ni los protocolos de actuación y la situación es de "mucho riesgo"
El Gobierno ha elevado a nueve el número de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), todos en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallés. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado este martes la muerte de siete jabalíes en esta localidad, que se añaden a los otros dos hallados cerca de la misma zona la semana pasada. El positivo de estos nueve animales, que se ha dado dentro del radio del primer foco, ha sido notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).
Ante esta situación, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, junto con el ministerio de Agricultura, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros alrededor de la zona donde se han detectado los casos hasta ahora. Además, en esa área también se ha prohibido la caza para evitar que los jabalíes puedan moverse y extender el virus.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que después de aparecer 40 jabalíes muertos en la zona donde la semana pasada se detectaron los dos primeros infectados por el virus, ahora "lo más probable" es que se encuentren más cadáveres. Así lo ha indicado este martes en una sesión plenaria del Senado, donde ha indicado que la confirmación este martes de los siete casos "no cambia ni el diagnóstico de la situación ni los protocolos de actuación", y continuarán "sin bajar la guardia" porque la situación es de "mucho riesgo".
Se mantiene el despliegue de medios para contener el virus
Mientras tanto, los servicios veterinarios oficiales y el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Cataluña continúan trabajando de forma conjunta con la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, con la Guardia Civil (SEPRONA) y con la Policía Local para vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada, que incluye el Parque de Collserola. En total, se han movilizado 120 agentes rurales, 26 equipos operativos de trabajo para instalar trampas y buscar cadáveres, 117 efectivos de la UME equipados para descontaminar y garantizar las condiciones de bioseguridad y drones para realizar tareas de búsqueda.
Por otro lado, se han visitado explotaciones de ganado porcino en los 20 kilómetros en torno a la zona afectada y, hasta el momento, no se ha detectado animales con síntomas del virus. Este martes se han incorporado los veterinarios y epidemiólogos europeos enviados por la Comisión Europea, y están evaluando las medidas puestas en marcha y, a su vez, asesorando a las autoridades españolas y catalanas.