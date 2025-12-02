El Gobierno eleva a nueve los jabalíes contagiados por la peste porcina africana en Barcelona

El Gobierno ha elevado a nueve el número de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), todos en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallés. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado este martes la muerte de siete jabalíes en esta localidad, que se añaden a los otros dos hallados cerca de la misma zona la semana pasada. El positivo de estos nueve animales, que se ha dado dentro del radio del primer foco, ha sido notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).

Ante esta situación, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, junto con el ministerio de Agricultura, han delimitado una zona de control y vigilancia en un radio de 20 kilómetros alrededor de la zona donde se han detectado los casos hasta ahora. Además, en esa área también se ha prohibido la caza para evitar que los jabalíes puedan moverse y extender el virus.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que después de aparecer 40 jabalíes muertos en la zona donde la semana pasada se detectaron los dos primeros infectados por el virus, ahora "lo más probable" es que se encuentren más cadáveres. Así lo ha indicado este martes en una sesión plenaria del Senado, donde ha indicado que la confirmación este martes de los siete casos "no cambia ni el diagnóstico de la situación ni los protocolos de actuación", y continuarán "sin bajar la guardia" porque la situación es de "mucho riesgo".