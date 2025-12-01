El brote de peste porcina reúne este lunes a Gobierno, Generalitat catalana y sector de la carne de cerdo
- El comercio de carne de cerdo se permite sin restricciones fuera del perímetro establecido en torno al foco del virus
- La enfermedad no afecta a los humanos ni por contacto ni por ingestión
El Gobierno, la Generalitat catalana y representantes del sector porcino se reúnen este lunes en Madrid para abordar los casos de peste porcina africana en jabalíes del área de Collserola, Barcelona, en el primer brote detectado en España desde 1994.
De momento, se ha confirmado por laboratorio la presencia de este virus —que no afecta a los humanos ni por contacto ni por ingestión— en dos jabalís, si bien en la zona afectada se han hallado una decena de ejemplares muertos.
En ese contexto, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña ha prohibido la actividad en el medio natural de 12 municipios dentro de un radio de seis kilómetros en torno a Cerdenyola del Vallès y ha establecido un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros con restricciones, mientras se captura y controla a posibles animales infectados con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El impacto del brote en el sector porcino español
El ministro Luis Planas considera que esas medidas permiten mantener el comercio del resto del país sin restricciones y ha asegurado que su Ministerio trabaja ya para limitar al máximo el impacto económico del brote de esta enfermedad, presente en otros 13 Estados miembros de la Unión Europea.
Según han avanzado a Efe fuentes de la industria porcina, en la reunión con el Gobierno profundizarán en el potencial impacto a las exportaciones, entre otros asuntos.
Y es que España es el primer productor de carne de porcino de la UE y tercero del mundo. El sector exporta anualmente por valor de 8.800 millones de euros, de los que casi el 60% (5.100 millones) tienen por destino otros países de la comunidad económica.
En 2024, las ventas de carne porcina a terceros países representaron el 19,3% de todas las exportaciones de alimentos y bebidas anuales de Cataluña.
La aparición de este brote de peste ha provocado hasta el momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países.
El mercado chino, al que corresponden unos mil millones de exportaciones de cerdo español, ha reconocido la regionalización del foco y seguirá comprando productos de fuera de la provincia de Barcelona. De momento, la Administración General de Aduanas de China ha suspendido las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de la zona catalana afectada por la peste porcina.
Por su parte, México y Taiwán han anunciado que suspenden sus importaciones de carne de cerdo por este brote.