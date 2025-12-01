El brote de peste porcina reúne este lunes a Gobierno, Generalitat catalana y sector de la carne de cerdo

El Gobierno, la Generalitat catalana y representantes del sector porcino se reúnen este lunes en Madrid para abordar los casos de peste porcina africana en jabalíes del área de Collserola, Barcelona, en el primer brote detectado en España desde 1994.

De momento, se ha confirmado por laboratorio la presencia de este virus —que no afecta a los humanos ni por contacto ni por ingestión— en dos jabalís, si bien en la zona afectada se han hallado una decena de ejemplares muertos.

En ese contexto, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña ha prohibido la actividad en el medio natural de 12 municipios dentro de un radio de seis kilómetros en torno a Cerdenyola del Vallès y ha establecido un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros con restricciones, mientras se captura y controla a posibles animales infectados con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).